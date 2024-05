Perez presenteert opvallend helmontwerp voor Miami

Sergio Perez zal dit weekend veel support ontvangen in Miami. In de stad in Florida wonen veel Latino's, en die zullen juichen voor de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur. Perez heeft zijn helmontwerp dan ook aangepast voor dit raceweekend, hij heeft voor een opvallend ontwerp gekozen.

Perez heeft voor een helmdesign gekozen in het patroon van een alligator. Deze groene kleuren combineert hij met een donkerblauwe kleur en de logo's van Red Bull. Aangezien Perez dit weekend kan rekenen op veel steun, heeft hij ervoor gekozen om de Latijns-Amerikaanse gemeenschap te eren. Op de bovenzijde van de helm zijn de vlaggen van veel Latijns-Amerikaanse landen te zien in hartvorm. Met deze helm hoopt Perez op jacht te kunnen gaan naar successen, hij is overigens niet de enige coureur die dit weekend rijdt met een opvallend design.