Perez verwacht nieuwe Red Bull-deal: "Kwestie van tijd"

Sergio Perez beschikt over een aflopend contract bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur wil graag langer voor het team blijven rijden en volgens hem is een contractverlenging een kwestie van tijd. Vooralsnog focust hij zich echter op andere zaken.

Perez weet dat hij goed moet presteren om in aanmerking te komen voor een nieuwe deal. De Mexicaan is sterk aan het seizoen begonnen, aangezien hij nog geen grote fouten maakten in de eerste Grands Prix van het seizoen. Ook in Miami wil hij dit weekend goed gaan presteren. Hij is hoopvol en hij voelt zich goed. Perez weet precies wat hij moet doen om in aanmerking te komen voor een nieuwe Red Bull-deal.

Het silly season draait momenteel op volle toeren. Veel coureurs beschikken over een aflopend contract, en het stoeltje van Perez is gewild. Carlos Sainz werd bijvoorbeeld al in verband gebracht met het zitje. Op de persconferentie in Miami wordt Perez gevraagd naar zijn contract: "Ik denk dat voor iedereen zonder contract geldt dat zolang je niets hebt getekend, alles een optie blijft. Momenteel is het ook niet mijn prioriteit. We bevinden ons in een periode waar de rijdersmarkt vroeg actief is geworden, met Lewis die naar Ferrari gaat en iedereen die kijkt naar de beste opties. Ik denk echter dat het slechts een kwestie van tijd is."