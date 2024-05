Perez wil geleerde lessen gaan toepassen in Miami

Sergio Perez is op een sterke wijze aan het huidige seizoen begonnen. Hij maakte amper fouten, en hij lijkt niet langer de drang te hebben om Max Verstappen te verslaan. In Miami wil Perez vlammen, en hij wil de geleerde lessen uit China gaan toepassen op het circuit rondom het Hard Rock Stadium.

In Miami krijgen de coureurs weer te maken met een sprintrace. Twee weken geleden werden ze voor het eerst geconfronteerd met het nieuwe sprintformat, en men wil de lessen uit Shanghai gaan toepassen in Miami. Perez kende een aardig weekend in China, maar hij werd daar wel weer verslagen door zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen. In Miami wil Perez vlammen, want hij weet dat veel van zijn fans op de tribunes zitten.

Perez wil dan ook goed voor de dag gaan komen op het circuit in Miami Gardens. Hij barst van de ambities en hij deelt zijn verwachtingen in zijn vooruitblik: "Hopelijk hebben we dit weekend ook beet op de baan, de auto voelde recentelijk geweldig aan en hij heeft het echt goed voor ons gedaan. Het is weer een sprint-evenement en dat maakt het lastig om de auto perfect af te stellen, maar we hebben in China ook veel geleerd over hoe we onze tijd kunnen maximaliseren. Het lijkt weer een heet weekend te worden in Miami, wat fysiek gezien uitdagingen meebrengt voor coureurs, maar we zijn van plan om alles te overwinnen en als winnaar uit de bus te komen."