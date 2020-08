Ook Williams trekt zich terug uit beroepzaak rond roze-Mercedes

Williams trekt zich ook terug in de beroepszaak over de straf voor Racing Point voor het vermeend illegaal kopieëren van onderdelen van de winnende Mercedes van vorig jaar.

Het team moest € 400.000,- betalen en leverde 15 punten in het constructeurskampioenschap in. Die straf is niet genoeg, vonden afgelopen vrijdag meerdere Formule 1-teams. Na bedenktijd haakten Williams en McLaren vandaag af.

De straf werd een lachertje omdat het Racing Point wel werd toegestaan om het seizoen af te maken met dezelfde breakducts als waaraover de hele zaak juist was gaan draaien. Andere teams werden furieus door die straf.

Williams haakt nu alsnog af en legt in een verklaring uit dat dat een weloverwogen keuze zou zijn.

"Na uitgebreid beraad, heeft Williams er de voorkeur aan gegeven om niet verder te gaan met deze formele zaak van beroep.""

"We geloven de FIA in hun besluit om te zoeken naar verheldering op het gebied van extensief kopieren van andermans auto. Daarmee is onze meest fundamentele angst weggenomen "

"Het enige verwarrende element is deze discrepantie tussen de sportieve en technische [reglementen], en dat je kunt rijden met iets dat feitelijk als een illegaal onderdeel wordt beschouwd dat niet op een raceauto had mogen zitten", zei Williams. "Het is in feite tot op zekere hoogte gekopieerd van een ander team.

Voor mij is dat niet juist. "Het is verwarrend voor de fans om dat te hebben, om nu te zien dat een auto die in strijd is met de regelgeving, nog steeds die onderdelen mag gebruiken. 'Ik vind het sowieso niet zo logisch.