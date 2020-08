Red Bull heeft problemen met chassis opgelost

Helmut Marko zegt dat Red Bull de druk op Mercedes moet houden. Terwijl de regerende kampioenen worstelden met overmatige bandenslijtage op Silverstone, zei Max Verstappen op de radio dat hij weigerde 'te rijden als een oma' en wist hij beide Mercedes-auto's tegen de verwachtingen in verslaan.

Pirelli-baas Mario Isola waarschuwde dat teams dit weekend in Barcelona hun banden opnieuw goed moeten controleren. Isola zei tegen Speed Week: "De huidige auto's zijn sneller dan ooit en de Spaanse Grand Prix is in augustus nooit verreden. Met dat in gedachten zou dit de meest veeleisende race voor banden kunnen zijn die we in Barcelona hebben gezien."

Problemen chassis zijn verleden tijd

Tegelijkertijd belooft Red Bull de druk op Mercedes te houden. Marko vertelde aan APA: "De auto is nog ver van waar we hem willen hebben, maar we zijn hem aan het ontwikkelen. De gegevens van de windtunnel en CFD zijn nog niet te zien op het circuit maar we komen er langzaam aan. We hebben het grootste probleem met de auto opgelost, maar er zijn nog een paar kleine problemen op te lossen."

Mercedes werd uitgedaagd

Marko is het ermee eens dat het probleem voor de anders dominante auto van Mercedes op Silverstone de druk was die Red Bull kon uitoefenen.

"Onze basissnelheid was zo goed en dat Mercedes werd uitgedaagd om op de limiet te rijden. Vroeger waren ze gewoon aan het cruisen. We kunnen de kwalificatietijden van Mercedes nog steeds niet verklaren. Ze zijn op zijn minst vreemd te noemen."

Een voorspelling van warm weer voor Spanje is echter goed nieuws voor Red Bull.

"Daar zijn we blij mee, maar nu moeten we uitzoeken waarom onze auto zo moeilijk reageert en lastig te besturen is. We geven niet op en zien onszelf nog steeds als de uitdagers van Mercedes."