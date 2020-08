Leclerc: "Vierde plaats voelde als overwinning"

Charles Leclerc is ongelooflijk blij met zijn vierde plaats in de F1 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. De Ferrari van Leclerc startte vanaf plaats acht. "Ik ben extreem gelukkig vandaag. Ik ben vierde geworden en dat is normaal gesproken geen reden om blij te zijn, maar dit voelt als een overwinning. Ik weet niet waar we die snelheid vandaan haalden, maar we waren heel erg snel op de harde banden, zeker de laatste stint van de race vandaag."

Aan het einde van de race kreeg Leclerc te maken met Lewis Hamilton achter hem. "Het was erg close met Lewis, maar ik moest mijn gevechten wel uitkiezen. Ik probeerde hem nog achter mij te houden, maar hij was duidelijk veel te snel voor ons. Vanmorgen en vandaag was ik de hele dag bezig om plan C uit te voeren, dat is een een-stop-strategie. Ik ben blij dat het zo heeft uitgepakt."

Het warme weer lijkt de Ferrari wel te liggen, dus hoopt Leclerc op veel zonnige dagen in de rest van het seizoen. "Vandaag waren we heel snel en ook vorig jaar was de tendens dat waar het warm weer was, dat wij wat inlopen op Mercedes en de anderen. Dus ja, ik denk dat je kunt zeggen dat warm weer onze auto wel ligt. Ik wil 2020 goed eindigen en kunnen terugblikken en denken; we hebben alle kansen gepakt die er zich voordeden. Datzelfde doel het het team ook, terugkijkend op de eerste vijf races kan ik tevreden zijn met wat we hebben gedaan. We vechten niet voor posities die we zouden willen, maar gezien de situatie waarin we zitten, kunnen we alleen maar proberen te maximaliseren wat we hebben. En dat doen we, dus ik ben blij met wat we tot nu toe hebben bereikt."