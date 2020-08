Braziliaan Sette Camara corona reservecoureur van Red Bull

Nico Hulkenberg blijkt de 'corona' reservecoureur van Racing Point, nu Sergio Perez aan de kant staat met het coronavirus. Andere teams zijn nu ook serieus aan het rondkijken. Zo bracht McLaren naar buiten dat Paul di Resta hun reserve is mocht één van de coureurs besmet raken met het coronavirus.

Red Bull heeft ook haar 'corona' reserve bekend gemaakt. De Braziliaan is Red Bull-junior en rijdt in de Formule 2, dus het is niet geheel onlogisch dat hij de reservecoureur is voor zowel Red Bull Racing als AlphaTauri.

De twee reservecoureurs van Red Bull, Sergio Sette Camara en Sebastien Buemi, zijn momenteel net als Vandoorne in Berlijn voor de Formule E races.

Marko is echter kalm en zegt tegen Speed Week: "We hebben prioriteit voor Sergio Sette Camara. Als we een vervangende coureur nodig hebben, moet hij de Formule E overslaan en meteen naar Engeland komen."