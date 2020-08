Esteban Ocon: "Sebastian Vettel inhalen was nogal bijzonder"

Esteban Ocon heeft het racetempo van Renault bij de Britse Grand Prix geprezen en verklaarde dat het een leuke verrassing was om tegen auto's te vechten waarvan het team dacht dat ze sneller zouden zijn. Ocon kwam als zesde over de finish en behaalde zijn beste resultaat van het seizoen, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo vierde werd in de andere Renault.

Inhalen Sebastian Vettel

De Fransman wist Sebastian Vettel aan het begin van de race te passeren, terwijl de strijd van de Ferrari-coureur doorging. Ocon zegt dat het 'nogal iets' was om de viervoudig wereldkampioen in te halen, maar zegt dat de nadruk moet liggen op het verbeteren van het kwalificatietempo in de toekomst.

"Het bewijst echt dat we ons hoger moeten kwalificeren om ons leven op zondag gemakkelijker te maken. We zijn erin geslaagd auto's in te halen waarvan we dachten dat ze snel waren. "Geweldig werk van beide kanten in Viry en Enstone. Het is altijd een leuke verrassing. Je kunt er zeker van zijn dat je zo competitief zult zijn, maar Sebastian passeren was nogal wat. We waren snel tijdens de race."

Inhalen Racing Point

Tegen het einde van de race wist Ocon de Racing Point van Lance Stroll in te halen nadat hij hem een ​​groot deel van de race had gevolgd.

"De auto was geweldig, moet ik zeggen. Vooral op die harde banden was ik daar erg blij mee. Ik zag dat Lance langzamer begon te rijden en ik wist dat mijn kans zou komen. Om te vechten met de Racing Point en die te passeren, die sinds het begin van het jaar sneller zijn dan wij, is het een grote voldoening."

"Er is de afgelopen week veel werk verzet. We waren niet blij met hoe het ging in Boedapest, maar dat hebben we nu beter gedaan. Nu denk ik dat we ons voortaan hoger kunnen kwalificeren. Als we dat doen, is de auto geweldig in de race."

Ocon heeft tot nu toe twee top tien finishes op zijn naam staan ​​in 2020 en staat momenteel elfde in het coureurskampioenschap.