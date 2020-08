FIA bekijkt komende woensdag protest tegen 'roze Mercedes'

De FIA zal woensdag de wettigheid van Racing Point's 'roze Mercedes' overwegen. Het team van Renault protesteerde zondag voor de derde keer op rij tegen de brake ducts van de auto, waarbij teamadviseur Alain Prost beweerde dat Racing Point 'hulp van buitenaf' moet hebben gehad met het ontwerp van Mercedes.

AFP France beweert dat de zaak woensdag eindelijk in behandeling zal worden genomen door de stewards, hoewel een daadwerkelijk besluit wellicht nog een week later zal worden aangekondigd.

Racing Point staat erop dat zijn Mercedes-aangedreven auto, die sterk lijkt op de titelwinnende wagen van vorig jaar Mercedes, volledig legaal is. Technisch directeur Andy Green is overtuigd van zijn gelijk: "Tijdens een bezoek aan onze fabriek heeft de FIA ​​alle documentatie over onze remkanalen beoordeeld. Op dezelfde dag vergeleken ze het ontwerp met dat van Mercedes 'en gaven hun commentaar'."

FIA ontkent

Nikolas Tombazis, technisch baas van de FIA, zei echter onlangs dat tijdens het fabrieksbezoek de koeling van de remmen, remkanalen, in feite niet werden besproken.

Green heeft hier een verklaring voor: "Hij was niet aanwezig bij die inspectie, maar zijn collega's wel. We hebben ze alles laten zien en daarna alles besproken. We hebben niet geprobeerd het ontwerp te verbergen, ze maakten deel uit van de presentatie die we aan de FIA ​​gaven."

"Ze gaven commentaar op de gelijkenis van de oplossing met de Mercedes-oplossing en we legden uit dat dit komt omdat we in 2019 luchtkanalen van Mercedes hebben gekocht, toen dat was toegestaan. Onze advocaten hebben deze kwestie nu een paar weken in behandeling en we hebben in het weekend nog wat documenten naar de FIA ​​gestuurd. Wij zijn van mening dat het protest moet worden afgewezen omdat we hebben aangetoond dat we volledig in overeenstemming met de regels handelen.'

Zak Brown van McLaren zegt echter het protest van Renault te steunen. Tegenover Le Journal zegt hij: "Of het nu legaal is of niet, ik denk dat Racing Point te ver is gegaan. Er is altijd een zekere mate van kopiëren in F1, maar er zijn nog steeds respectabele limieten."