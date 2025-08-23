Piastri toont begrip voor legendarische vergelijking met Prost

Oscar Piastri wordt door velen vergeleken met Alain Prost. De Australiër snapt de vergelijkingen wel. De coureur werd vergeleken met Alain Prost door niemand minder dan Prost zelf. Piastri is het wel met hem eens.

Alain Prost en Oscar Piastri werkten eens met elkaar samen bij Alpine, maar Piastri vertrok daarna naar McLaren. Prost zei tegen Karun Chandhok op Goodwood: "Ik hou van de manier waarop hij zich gedraagt. Het doet me een beetje aan mezelf denken – nadenken over wanneer je de juiste inhaalactie moet doen en iets slimmer zijn dan de rest."

'Het is cool'

"Het is erg cool, zeker als het van Alain komt. Ik heb die vergelijking al van een paar mensen gehoord. Op sommige vlakken herken ik het wel," vertelt Piastri aan Motorsport.com. "Ik denk dat het wel erg anders is – vroeger had je veel meer zorgen over betrouwbaarheid en ook meer door de coureur veroorzaakte problemen. Op sommige vlakken is het dus anders, maar de mentaliteit is deels hetzelfde: proberen constant te zijn."

Oscar Piastri staat momenteel eerste in het wereldkampioenschap en heeft negen punten meer dan teamgenoot en tevens de tweede plaats Lando Norris. "Als je vecht om P1 en P2, is dat een verschil van zeven punten", weet Piastri ook. "Maar als je de finish niet haalt, verlies je misschien wel 18 of 25 punten. Je moet dus wel zorgen dat je races uitrijdt, consistent bent en geen onnodige risico's neemt. En dat aspect is volgens mij nog steeds hetzelfde, maar de reden ervoor is nu anders. De mentaliteit is waarschijnlijk vrij vergelijkbaar – en ik zou zeggen dat die in het verleden behoorlijk goed gewerkt heeft."

Klassement

Piastri maakt een grote kans dat hij wereldkampioen wordt in zijn derde seizoen in de Formule 1. Vooralsnog leidt hij teamgenoot Lando Norris en staat hij eerste in het wereldkampioenschap.