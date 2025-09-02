Hadjar jubelt: "Alain Prost heeft me een berichtje gestuurd!"

Isack Hadjar zorgde afgelopen weekend voor een enorme verrassing door als derde te finishen in Zandvoort. De Franse Racing Bulls-coureur verraste vriend en vijand met een foutloze race, en onthulde dat hij felicitaties had ontvangen van F1-legende Alain Prost.

Hadjar begon de race op de keurige vierde plaats. De Franse rookie kende op zaterdag een uitstekende kwalificatie, maar weinig mensen hadden verwacht dat hij deze positie kon vasthouden. Hij sloeg echter aanvallen van de Ferrari's en de Mercedessen af en profiteerde uiteindelijk van de uitvalbeurt van Lando Norris. Samen met Oscar Piastri en Max Verstappen mocht hij naar het podium, en daarmee kwam zijn jeugddroom uit.

Meer over Alain Prost Piastri toont begrip voor legendarische vergelijking met Prost

Realistische aanpak

Na afloop besprak Hadjar zijn race voor de camera van F1 TV: "Bij de start van de race was ik heel erg realistisch. Ik probeerde mijn positie vast te houden bij de start, en ik wilde daarna niet te veel terugvallen. De pace was sterker dan ik had verwacht. Op een gegeven moment dacht ik: 'Oké, ik had hier als vierde gaan finishen'."

Voordeel voor Hadjar

Toen Norris uitviel met een rokende wagen, wist Hadjar dat het podium lonkte: "Toen dat gebeurde met Lando, wist ik dat ik de pace had om op het podium te eindigen en mijn positie vast te houden, en dat is ook wat we hebben gedaan."

Berichtje van Prost

Met zijn eerste podium in de Formule 1 ging er een jeugddroom van Hadjar in vervulling. In de geschiedenis van de sport waren er slechts vier coureurs jonger toen ze voor het eerst op het podium stonden. Hadjar is er heel erg blij mee, en ontving zelfs de felicitaties van een legende uit de geschiedenis van de sport: "Het voelt goed. Alain Prost heeft me net een berichtje gestuurd, dus het voelt echt geweldig om dit soort records te behalen."