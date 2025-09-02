user icon
Hadjar jubelt: "Alain Prost heeft me een berichtje gestuurd!"

Hadjar jubelt: "Alain Prost heeft me een berichtje gestuurd!"
  Gepubliceerd op 02 sep 2025 08:11
  comments 3
  Door: Bob Plaizier

Isack Hadjar zorgde afgelopen weekend voor een enorme verrassing door als derde te finishen in Zandvoort. De Franse Racing Bulls-coureur verraste vriend en vijand met een foutloze race, en onthulde dat hij felicitaties had ontvangen van F1-legende Alain Prost.

Hadjar begon de race op de keurige vierde plaats. De Franse rookie kende op zaterdag een uitstekende kwalificatie, maar weinig mensen hadden verwacht dat hij deze positie kon vasthouden. Hij sloeg echter aanvallen van de Ferrari's en de Mercedessen af en profiteerde uiteindelijk van de uitvalbeurt van Lando Norris. Samen met Oscar Piastri en Max Verstappen mocht hij naar het podium, en daarmee kwam zijn jeugddroom uit.

Realistische aanpak

Na afloop besprak Hadjar zijn race voor de camera van F1 TV: "Bij de start van de race was ik heel erg realistisch. Ik probeerde mijn positie vast te houden bij de start, en ik wilde daarna niet te veel terugvallen. De pace was sterker dan ik had verwacht. Op een gegeven moment dacht ik: 'Oké, ik had hier als vierde gaan finishen'."

Voordeel voor Hadjar

Toen Norris uitviel met een rokende wagen, wist Hadjar dat het podium lonkte: "Toen dat gebeurde met Lando, wist ik dat ik de pace had om op het podium te eindigen en mijn positie vast te houden, en dat is ook wat we hebben gedaan."

Berichtje van Prost

Met zijn eerste podium in de Formule 1 ging er een jeugddroom van Hadjar in vervulling. In de geschiedenis van de sport waren er slechts vier coureurs jonger toen ze voor het eerst op het podium stonden. Hadjar is er heel erg blij mee, en ontving zelfs de felicitaties van een legende uit de geschiedenis van de sport: "Het voelt goed. Alain Prost heeft me net een berichtje gestuurd, dus het voelt echt geweldig om dit soort records te behalen."

Reacties (3)

  • Rimmer

    Posts: 12.740

    Het is hem gegund na het dramatische eerste weekend dit seizoen.
    Maar als je kijkt naar het gemak waarmee Yuki ook in dat ding rondreed en Lawson ook (al is Liam mentaal half gebroken, net als alle andere afgeserveerde RB rijders en heeft nog wel een jaar nodig om weer een beetje vertrouwen te tanken) dan mag het duidelijk zijn dat de RB een prima auto is die zich heel makkelijk laat rijden.
    De prestaties van Hadjar zijn daarom uitstekend maar in de RedBull zou hij alsnog stijf achteraan staan. Ik zie voorlopig dan ook nog geen supertalent in Hadjar en dat zal volgend jaar ook wel blijken als Mario hem met veel bombarie promoveert en de resultaten zwaar tegen gaan vallen.
    (Een tweede seizoen is vaak sowieso voor alle rijders veel moeilijker dan een eerste)

    • + 0
    • 2 sep 2025 - 08:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.266

      @Rimmer,
      Daarom zou ik zo benieuwd zijn wat er zou gebeuren wanneer je Verstappen 1 of 2 races in de Racing Bulls zet. Ik denk stiekem dat ik het antwoord wel weet; de Racing Bull is simpelweg een betere auto dan de Red Bull.

      Hadjar zou het in de Red Bull iets beter doen dan Lawson en Tsunoda, maar niet veel. Ook Hadjar zou enorm worstelen en amper tot helemaal niet vooraan rijden.

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 09:25
    • Pietje Bell

      Posts: 30.664

      ".... dan mag het duidelijk zijn dat de RB een prima auto is die zich heel makkelijk laat rijden.
      De prestaties van Hadjar zijn daarom uitstekend maar in de RedBull zou hij alsnog stijf achteraan staan. "       Je hebt het hier over twee dezelfde wgens, nl de RB21. De wagen waar Hadjar in rijdt is de VCARB-02.

      Lange naam, maar het is toch echt zo:

      "De Racing Bulls VCARB 02 is een Formule 1-auto die gebruikt wordt door het Formule 1-team van Racing Bulls in het seizoen 2025."

      imgur.com/jQ1kheg

      Wie is die Mario die hem promoveert? Isola?

      • + 0
      • 2 sep 2025 - 09:30

