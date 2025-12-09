user icon
icon

F1-legende passeert Norris: "Verstappen staat duidelijk boven de rest"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
F1-legende passeert Norris: "Verstappen staat duidelijk boven de rest"

Max Verstappen verloor afgelopen weekend in Abu Dhabi de titelstrijd van Lando Norris. Hij kwam twee punten te kort om Norris te verslaan, maar hij was wel heel tevreden met zijn seizoen. Alain Prost feliciteert Norris, maar stelt dat Verstappen overduidelijk de beste coureur is.

Verstappen leek maandenlang geen kans meer te maken op de wereldtitel, maar in de laatste fase van het seizoen wist hij alles om te draaien. Na de zomer begon hij aan een opmerkelijke opmars, en stond hij sinds Zandvoort in elke Grand Prix op het podium. Bij McLaren begonnen Norris en Oscar Piastri foutjes te maken, en wist Verstappen zich naar voren te werken.

Meer over Max Verstappen Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec

Verstappen won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en ook in Abu Dhabi. Hij haalde Piastri in in het wereldkampioenschap, en stond voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi nog maar twaalf punten achter Norris. De Brit wist Verstappen van de titel te houden, door als derde te finishen op het circuit van Yas Marina. 

Hoe kijkt Prost naar de ontknoping van het seizoen?

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost had genoten van de titelstrijd. De Franse F1-legende sprak zich in Abu Dhabi uit bij Canal+: "Er zijn best wat ongelooflijke dingen gebeurd met Lando, die in het begin niet supergoed was, waar Oscar dat wel was. Daarna maakte hij wel een comeback. Max, zoals iedereen wel heeft gezien, maakte ook een comeback waarvan we eigenlijk dachten dat hij niet zo sterk zou zijn."

Verstappen verraste echter iedereen met zijn opmars. Voor Prost is de Nederlander dan ook de man van het jaar: "Mijn felicitaties gaan naar Lando, maar Max... Max staat duidelijk boven alle anderen."

'Norris is Brits'

Prost deelt verder zijn complimenten uit aan Norris, maar vraagt zich wel af of de wereld nu een nieuwe versie van de Brit gaat zien. Hij sluit zijn verhaal af met een opmerkelijke uitspraak: "Misschien zien we straks ook een andere Piastri, want hij is nu ook de uitdager. Hij moet volgend jaar een statement maken. Hij had zich bijna opgewerkt, maar we moeten niet vergeten dat Lando uiteindelijk toch Brits is."

F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Alain Prost McLaren Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.576

    Denk dat er maar weinig mensen zijn die daar anders over denken.

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 13:57

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×