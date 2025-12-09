Max Verstappen verloor afgelopen weekend in Abu Dhabi de titelstrijd van Lando Norris. Hij kwam twee punten te kort om Norris te verslaan, maar hij was wel heel tevreden met zijn seizoen. Alain Prost feliciteert Norris, maar stelt dat Verstappen overduidelijk de beste coureur is.

Verstappen leek maandenlang geen kans meer te maken op de wereldtitel, maar in de laatste fase van het seizoen wist hij alles om te draaien. Na de zomer begon hij aan een opmerkelijke opmars, en stond hij sinds Zandvoort in elke Grand Prix op het podium. Bij McLaren begonnen Norris en Oscar Piastri foutjes te maken, en wist Verstappen zich naar voren te werken.

Verstappen won in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en ook in Abu Dhabi. Hij haalde Piastri in in het wereldkampioenschap, en stond voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi nog maar twaalf punten achter Norris. De Brit wist Verstappen van de titel te houden, door als derde te finishen op het circuit van Yas Marina.

Hoe kijkt Prost naar de ontknoping van het seizoen?

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost had genoten van de titelstrijd. De Franse F1-legende sprak zich in Abu Dhabi uit bij Canal+: "Er zijn best wat ongelooflijke dingen gebeurd met Lando, die in het begin niet supergoed was, waar Oscar dat wel was. Daarna maakte hij wel een comeback. Max, zoals iedereen wel heeft gezien, maakte ook een comeback waarvan we eigenlijk dachten dat hij niet zo sterk zou zijn."

Verstappen verraste echter iedereen met zijn opmars. Voor Prost is de Nederlander dan ook de man van het jaar: "Mijn felicitaties gaan naar Lando, maar Max... Max staat duidelijk boven alle anderen."

'Norris is Brits'

Prost deelt verder zijn complimenten uit aan Norris, maar vraagt zich wel af of de wereld nu een nieuwe versie van de Brit gaat zien. Hij sluit zijn verhaal af met een opmerkelijke uitspraak: "Misschien zien we straks ook een andere Piastri, want hij is nu ook de uitdager. Hij moet volgend jaar een statement maken. Hij had zich bijna opgewerkt, maar we moeten niet vergeten dat Lando uiteindelijk toch Brits is."