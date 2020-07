'Haas zou moeten overwegen om Ferrari-motor te vervangen'

Haas vecht nu tussen de langzaamste teams in de Formule 1. Coureur Romain Grosjean geeft toe dat het team naar onderen is gezakt en dat het daar niet snel weg zal komen, mede vanwege de Ferrari-motor die een stap terug heeft gedaan. Na een horrorseizoen in 2019 houdt teamgenoot Kevin Magnussen vol dat de nieuwe auto van Haas 'zeer bruikbaar' is in vergelijking met zijn voorganger.

Hiermee staan de teamgenoten niet op één lijn wat betreft de wagen, die in 2020 niet bijzonder snel is. Grosjean zegt: "We vechten nu met Alfa Romeo en Williams net achter het middenveld."

Magnussen is het ermee eens dat de auto uit 2020 niet 'sterk genoeg is om in Q2 te sluipen'.

Sommigen geloven dat een groot deel van het probleem van Haas de motor is. Mattia Binotto en Ferrari-voorzitter John Elkann hebben beiden toegegeven dat de motorsaga van 2019 het in Maranello gevestigde team in de machtsposities schaadde.

Voormalig F3000-coureur Jason Watt zegt tegenover de Deense krant Ekstra Bladet: "Misschien moet Haas overwegen om van motorleverancier te veranderen Het is voor hen echter niet makkelijk wanneer Dallara de auto maakt en Haas heeft ook een vrij nauwe samenwerking voor de auto met Ferrari."