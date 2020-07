Deadline nadert voor Vettel en Aston Martin

Sebastian Vettel heeft slechts enkele dagen om te beslissen of hij in 2021 wil racen voor Aston Martin, momenteel het huidige Racing Point. Volgens Auto Bild-journalist Bianca Garloff is er een deadline van 31 juli voor de Duitser, wat aansluit op een clausule in het huidige contract van Sergio Perez.

Op 31 juli beginnen de vrije trainingen voor de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone, dus ongetwijfeld zal de 33-jarige Vettel gevraagd worden naar de situatie. Garloff zegt hierover: "Volgens onze informatie hoeft Vettel het alleen maar eens te worden, en dan krijgt hij het stoeltje bij Aston Martin."

Wolff wil Vettel bij Aston Martin

Mercedes-teambaas Toto Wolff, die zich onlangs inkocht in het nieuwe Aston Martin-project van Lawrence Stroll, moedigt de viervoudige wereldkampioen aan om tot een akkoord te komen met Aston Martin, dat zal racen met Mercedes-motoren: "Sebastian is een viervoudig wereldkampioen met veel snelheid en technische ervaring. Hij zou ook een belangrijk marketinginstrument zijn voor Aston Martin."