McLaren koopt geen versnellingbak van Mercedes

McLaren zal volgend seizoen doorgaan met het bouwen van zijn eigen versnellingsbakken, ondanks het wisselen naar Mercedes-motoren. Hoewel McLaren een klantenteam is heeft het team uit Woking alleen motoren gekocht, waarbij het besloot vast te houden aan zijn filosofie van het ontwerpen en bouwen van zijn eigen versnellingsbakken.

Zo doet het team dit momenteel ook met de Renault-motoren, en zo blijft het na de overstap op Mercedes. Volgend seizoen keert McLaren terug naar Mercedes-motoren nadat het Britse team ervoor heeft gekozen om de korte 2-jarige relatie met Renault te beëindigen.

Dat leidde tot enige speculatie dat McLaren ook de versnellingsbakken van Mercedes zou kunnen gebruiken, waarbij teambaas Andreas Seidl ontkende dat het op de kaarten stond. Tegenover motorsport-total.com zei de teambaas: "Onze strategie verandert niet. Volgend jaar hebben we misschien een Mercedes-motor, maar we hebben nooit gepland om de versnellingsbak te vervangen. Daarom blijven we onze eigen versnellingsbak bouwen."

McLaren begon dit laatste jaar met Renault-motoren op een hoog niveau met Lando Norris die een eerste podium pakte tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Het team scoorde in alle drie de races, waardoor McLaren derde staat in het constructeurskampioenschap met 41 punten, één punt voor Racing Point.

Betere prestaties dankzij Renault

Seidl erkent dat een deel van de verbeterde prestaties van het team te danken is aan de Renault-motor en de tot dusver perfecte betrouwbaarheid.

"De eerste drie races waren 100 procent duurzaam. We eindigden alle kwalificaties en races met bijvoorbeeld alle zes de auto's in drie races. Het is een goede stap voorwaarts vergeleken met vorig jaar. We hebben een goede wintertest gehad in Barcelona, ​​waar we veel kilometers hebben gereden en dat werpt nu zijn vruchten af. Dat is ook de sleutel tot het verzamelen van punten."

"Ik moet de Renault-collega's bedanken voor hun bijdrage om deze duurzaamheid te bereiken", zo sloot hij de loftrompet over de Franse fabrikant.