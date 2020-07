Jean Todt: "F1-teams kopiëren al tientallen jaren van elkaar"

FIA-president Jean Todt zegt dat de praktijk van het kopiëren van andere teams al decennia in de Formule 1 plaatsvindt. Zijn verklaring komt te midden van de sage rond de zogenaamde 'roze Mercedes' van Racing Point, waarbij het protest van Renault onofficieel wordt ondersteund door verschillende andere teams.

Ross Brawn zei eerder deze week dat er geen team in de paddock is dat niet iets heeft gekopieerd van een rivaal.

Racing Point, met het argument dat het zijn auto uit 2020 heeft ontworpen op basis van gedetailleerde foto's, heeft de regels tot het uiterste opgeschroefd met zijn auto die sterk lijkt op de Mercedes van vorig jaar.

In gesprek met L'Equipe zei FIA-president Todt, die vroeger teambaas was bij Ferrari: "Het kopiëren van andere teams is iets dat al tientallen jaren bestaat. Alle teams houden daar rekening mee als het gaat om hun ontwerpen. Ik herinner me dat Adrian Newey altijd naar de Ferrari kwam kijken op de grid."

Protest Renault is niet vreemd

Renault heeft nu geprotesteerd tegen het ontwerp van de brake ducts van Racing Point na zowel de tweede race in Oostenrijk als de Hongaarse GP van zondag.

Todt zegt hierover: "Het is heel normaal dat een team protesteert. Red Bull deed hetzelfde in Oostenrijk om de wettigheid van het DAS-systeem te verifiëren. Het is natuurlijk altijd beter om aan het begin van het weekend te protesteren in plaats van erna, maar bij twijfel moet je altijd protesteren. Dan gaat het om de interpretatie van de regels. De teams die het het beste hebben geïnterpreteerd, hebben er het meeste baat bij gehad, maar het is erg belangrijk om te weten waar de limiet is."