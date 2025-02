Oud-teambaas twijfelt of Hamilton Ferrari sterker maakt

Het team van Ferrari beschikt dit jaar met Lewis Hamilton en Charles Leclerc over een ijzersterke line-up. De Italiaanse renstal gaat voor goud, en ze hopen op een opleving van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Jean Todt vraagt zich af of Ferrari nu echt sterker is dan vorig jaar.

De komst van Hamilton werd begin vorig jaar aangekondigd door Ferrari. Dit seizoen is hij de opvolger van Carlos Sainz, die naar Williams is vertrokken. De Spanjaard liet vorig jaar zien dat hij in staat was om Leclerc bij te houden, en hij was niet per se slechter dan de Monegask. Toch heeft men veel vertrouwen in Hamilton. Hij oogt hongerig en hij aast op zijn recordbrekende achtste wereldtitel.

Uitstekend rijdersduo

Voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt is benieuwd naar de nieuwe line-up van het team. De Fransman deelt zijn verwachtingen in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica: "Wat komt Ferrari te kort om te winnen? Heel erg weinig. Het team was er al heel erg dicht bij. Charles Leclerc en Carlos Sainz vormden een uitstekend rijdersduo. Ferrari heeft zeker niet verloren vanwege hun coureurs."

Hoog niveau

Met Leclerc en Sainz verloor Ferrari vorig jaar de strijd om de constructeurstitel van McLaren. Nu willen ze voor de eerste plaats gaan. Todt geeft toe dat Ferrari kan gaan profiteren van het talent en de ervaring van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton: "Natuurlijk, met Hamilton zal de line-up van het hoogste niveau zijn. Of het echt beter zal zijn dan de vorige line-up? Ik heb geen idee. We moeten ook nog zien hoe goed de nieuwe auto is."

Leclerc

De vraag is ook nog hoe Leclerc het gaat doen naast Hamilton. Hij reageerde positief op de komst van Hamilton, maar de vraag is hoe ze dat onder druk gaan doen. De Monegask wordt gemanaged door de zoon van Todt, en de Franse oud-teambaas maakt zich weinig zorgen: "Ik denk niet dat Charles last zal hebben van Hamilton. Voor hem kan het een kans zijn om nog gemotiveerder te zijn, zoals George Russell ook was bij Mercedes."