FIA onderzoekt beide wagens van Haas vanwege 'driver aids'

Kevin Magnussen scoorde 2 punten door als negende te eindigen, teamgenoot Romain Grosjean finishte als vijftiende. Zodra er meer bekend is zullen we dit melden.

Het team is gevraagd om haar acties met betrekking tot beide auto's uit te leggen in verband met artikel 27.1 van de sportieve reglementen van de F1, waarin staat: "De bestuurder moet de auto alleen en zonder hulp besturen."

