Romain Grosjean: "Roze Mercedes is positief voor de F1"

Romain Grosjean zegt dat het misschien 'cool' is voor Haas om in de toekomst een 'roze Mercedes' oplossing te onderzoeken. In Hongarije woedt een week nadat Renault protesteerde tegen de zogenaamde 'roze Mercedes' van Racing Point, een debat over de vraag of de FIA gewoonweg klantenauto's in de F1 moet toestaan.

Haas-coureur Grosjean maakt duidelijk dat hij de oplossing van Racing Point steunt. In gesprek met het Franse Canal Plus zegt hij: "Voor de Formule 1 denk ik dat het vrij positief is om teams te zien die het recht hebben om een technische samenwerking met een groot team aan te gaan en vooraan te vechten. Om elke keer een Mercedes, Red Bull en Ferrari allemaal op een rij te zien, en dan misschien daarchter de McLarens en de Renaults volgende, is niet interessant."

Samenwerking Haas en Ferrari

De Haas-coureur ziet een samenwerking tussen Haas en Ferrari, de motorleverancier, wel zitten: "Om een roze Mercedes aan de voorkant van het veld mee te zien vechten, waarom niet? Als Haas en Ferrari zoiets doen, is dat misschien ook cool."

Grosjean zei eerder in Hongarije dat het de vraag is of Gene Haas het kleine Amerikaanse team wil blijven financieren. Grosjean ziet mogelijkheden als de RP20 van Racing Point legaal wordt verklaard: "Wat heeft het voor zin om honderden miljoenen uit te geven om je eigen versnellingsbak te maken als je die van je buurman kunt kopen?"

De FIA's Tombazis gelooft dat Renault zal blijven protesteren tegen de resultaten van elke Grand Prix totdat het bestuursorgaan klaar is met zijn onderzoek en klaar is om te reageren

McLaren steunt Renault

McLaren-teambaas Andreas Seidl zegt dat hij Renault steunt in deze zaak. Seidl: "We zijn over het algemeen niet de vrienden van de teams die protesteren omdat ze negatief zijn. In dit geval moet de FIA duidelijk maken waar ze willen dat we naartoe gaan met de sport. Moet het een wereldkampioenschap kopiëren worden met twee of drie fabrikanten en de rest gewoon kopiëren? Voor ons zou dat de verkeerde weg zijn en niet duurzaam."