Toto Wolff solliciteert om manager van Sebastian Vettel worden

Toto Wolff denkt dat hij 'heel goed met elkaar zou kunnen opschieten' als hij Sebastian Vettel's nieuwe manager zou worden. Hoewel hij Mercedes-teambaas is heeft Wolff ook in de wereld van het coureursmanagement een bedrijf opgezet, onder andere met coureurs als Valtteri Bottas en nu met Esteban Ocon.

DPA persbureau citeert Wolff dat hij erover denkt om ondersteuning te geven aan Sebastian Vettel naar zijn volgende stap. De verviervoudigde wereldkampioen heeft geen manager, maar slechts enkele maanden nadat Wolff zich in het nieuwe Aston Martin-project heeft ingekocht, is Vettel opeens een favoriet om voor het team te racen in 2021.

Wolff zei hierover: "Als ik Sebastian's manager was, zouden we zeker goed met elkaar kunnen opschieten. Maar ik weet niet zeker of ik hem wel goed zou doen. Ik ben er ook niet zeker van dat de teams in kwestie zo graag met me zouden willen praten."

Toekomst Vettel

Vettel vertelde Sky Italia in Hongarije dat het momenteel "50-50" is over de vraag of hij in de Formule 1 blijft na het einde van het seizoen.

"Of ik blijf in de F1 of ik doe het niet. Op dit moment heb ik geen contract te ondertekenen, noch ben ik dicht bij de ondertekening van een contract. Het zal niet gebeuren in de komende dagen."

Ook in Hongarije gaf Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer toe dat zowel Sergio Perez als Lance Stroll contracten hebben voor 2021, maar voegde eraan toe: "Kijk naar deze ruimte, we zullen zien waar we naartoe gaan. Maar het is nooit onze bedoeling om onze contracten niet na te komen."