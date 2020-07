George Russell biedt drie keer excuses aan Williams

George Russell verontschuldigde zich drie keer in zijn interview bij Williams nadat hij tijdens de Grand Prix van Stiermarken het grind in was gegaan in het begin van de race. De Brit haalde voor het eerst in zijn F1-carrière Q2 tijdens de kwalificatie, waarbij hij kwalificeerde op P12 in de zware regen. Uiteindelijk mocht hij zondag vanaf P11 starten vanwege een penalty voor Charles Leclerc.

De race verliep voor Russell echter niet zoals hij vooraf had bedacht. Nadat hij vroeg in de race een fout had gemaakt, moest hij door de grindbak rijden en viel posities terug waardoor hij achteraan het veld opnieuw moest beginnen. Van daaruit werden hij en teamgenoot Nicholas Latifi losgemaakt van de rest van de coureurs in scènes die doen denken aan vorig jaar, voordat Russell in P16 de lijn overschreed, alleen voor zijn teamgenoot.

Russel maakte zelf een fout

Hij heeft nadat de race was gefinisht meteen zijn excuses aangeboden aan Williams voor zijn fout. Russell maakte zelf een fout, zo zegt hij: "Mijn excuses aan het team. In het begin heb ik dat helemaal verprutst. Ik maakte een goede start en wist mijn positie te handhaven. Ik probeerde gewoon mijn positie aan de buitenkant van bocht 6 vast te houden en verloor deze volledig. Er was geen grip, excuses aan het team en ik kom volgende week sterk terug."

Vooraf werd gedacht dat Williams misschien wel mee kon gaan doen om de punten. Dit bleek niet het geval en er is dan ook een grote inschattingsfout gemaakt blijkt nu. Het team dacht dat het racetempo beter was dan de snelheid in de kwalificatie: "Eerlijk gezegd blijkt dat niet zo te zijn. Ons tempo was bijzonder laag en dat is nu twee weken achter elkaar zo geweest. In de twee raceweekenden dachten we dat ons racetempo sterker zou zijn dan ons kwalitietempo, maar het is absoluut het tegenovergestelde gebleken."

"We moeten dat dus begrijpen en zorgen te verbeteren. Zoals ik al zei baal ik ervan, handen omhoog en excuses aan het team."