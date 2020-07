Gerhard Berger: "Sebastian Vettel moet stoppen als hij geen topzitje kan vinden"

F1-legende Gerhard Berger vindt dat Sebastian Vettel moet stoppen met de Formule 1 als hij niet in staat is om een topstoeltje te vinden. Rijden bij een team in de middenmoot heeft geen zin volgens de voormalig Ferrari-coureur. Nu Fernando Alonso volgend jaar bij Renault gaat racen zijn de enige opties voor Vettel voor 2021 een eventueel stoeltje bij Mercedes als Hamilton of Bottas vertrekt, of een verhuizing naar een kleiner team.

Vorig weekend leek Daimler-CEO Ola Kallenius Vettel af te wijzen bij Mercedes door te zeggen dat het team tevreden is met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

"In theorie denk ik dat beide plaatsen nog steeds vrij zijn, maar ze lijken erg blij met de manier waarop ze nu rijden en hun succes bewijst hun gelijk", vertelde de 33-jarige Vettel deze week aan Servus TV toen hem werd gevraagd naar Mercedes.

Er gaan geruchten dat Red Bull een optie is voor 2021, maar Christian Horner en Helmut Marko zeggen consequent dat ze blij zijn met Alex Albon als teamgenoot van Max Verstappen. Het Duitse Sport1 beweert echter dat zowel Marko als Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz een terugkeer naar Red Bull in feite 'niet in de weg zouden staan' voor de voormalige viervoudig kampioen van het team.

Berger geeft Vettel advies

Berger, die de eerste teambaas van Vettel was in de Toro Rosso-dagen, vertelde ran.de: "Hij mag niet de fout maken om door te willen gaan, en dan maar een contract te tekenen in het middenveld. Dat zou ik voor Sebastian niet willen."

In dat scenario denkt Berger dat de Duitser beter met pensioen kan gaan: "Ik denk dat hij sterk genoeg is om zelf te beslissen met zijn vier titels, vele overwinningen, geen zware blessures, een goede gezondheid en veel herinneringen om naar huis te gaan en thuis te zitten."

Berger zei dat hij teleurgesteld was dat Vettel er niet in slaagde Ferrari terug naar de top te brengen, zoals Michael Schumacher en Niki Lauda dat in het verleden deden.

'Ik geloofde eigenlijk dat hij met zijn Duitse nauwgezetheid, ambitie en precisie hetzelfde kon doen, maar helaas is hem dat niet gelukt. Ferrari en Sebastian Vettel zijn duidelijk uit elkaar gegroeid en het is de juiste tijd om uit elkaar te gaan."