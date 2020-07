Williams: "Erg veel interesse van investeerders voor ons team"

De zoektocht naar externe investeringen voor Williams Formule 1-team heeft veel belangstelling van hoge kwaliteit gevonden, zegt plaatsvervangend teambaas Claire Williams. Zoals het team in mei aankondigde is het bezig met het zoeken van een nieuwe strategische richting. Daardoor staat het ook open tot een complete verloop van het team, zodat Williams in de toekomst weer competitief kan worden in de F1.

Nu twee maanden in het proces zegt Williams dat de verkennende fase verschillende veelbelovende potentiële investeerders heeft opgeleverd.

"Er is niet veel meer nieuws dan te zeggen dat het proces goed gaat en we zijn erg blij met de interesse die we hebben ontvangen en de kwaliteit van die interesse is ook erg sterk. Het is een proces en het zal even duren om daar doorheen te gaan. Als en wanneer we een aankondiging kunnen doen, zullen we dat doen."

"We kijken er naar uit, het zal Williams in de juiste richting duwen en in combinatie met de nieuwe regelgeving die volgend jaar doorkomt, met name de nieuwe financiële regelgeving (budgetlimiet) zal Williams goed op weg helpen om hopelijk verder te gaan met veel betere tijden voor het team", vertelde Claire Williams de officiële Formule 1-website.

In Oostenrijk liep het team op een haar na een paar punten mis maar Williams hoopt dat de verbetering die de 2020-auto ten opzichte van zijn voorganger vertoont, meer vertrouwen zal geven aan potentiële investeerders, waarvan wordt aangenomen dat de huidige lijst de Russische Dmitry Mazepin bevat, de Israëlische Chanoch Nissany (vader van Williams-testcoureur Roy) en de Canadees Michael Latifi, wiens zoon Nicholas momenteel voor het team rijdt.

Latifi heeft tevens in de coronapauze een investering van 30 miljoen gedaan in Williams, en als onderpand zou het Williams Historic Museum zijn gebruikt.