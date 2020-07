Bottas wint soeverein, Leclerc en Norris op P2 en P3, Max al na 11 ronden klaar

Dat de langverwachte eerste Grand Prix van 2020 er een zou worden om niet snel te vergeten stond van tevoren al vast. Hoewel het na 20 ronden al leek alsof de Mercedessen met grote afstand zouden gaan winnen, werd het door verschillende Safety Car-periodes toch nog ontzettend spannend. Doordat Alexander Albon iets te opportunistisch was met een actie buitenom bij Lewis Hamilton was het zeven ronden voor het einde wel al duidelijk dat Valtteri Bottas zijn pole position zou verzilveren in de eerste racewinst van het jaar. Lewis Hamilton moest na eerst al een gridstraf geincasseerd te hebben, door een tijdstraf nog vechten om überhaupt op het podium te komen en dat lukte de Brit uiteindelijk niet. De strijd om die podiumplekken en tot ver daarachter was tot de allerlaatste meters spannend. Uiteindelijk was het Lando Norris die met de snelste ronde beslag legde op P3, achter Charles Leclerc die met een inferieure auto naar een magnifieke tweede plaats reed.

Met een onverwacht groot aantal uitvallers en drie Safety Car-periodes, was het in ieder geval de meest incidentrijke race sinds Hockenheim 2019. Voor Max Verstappen leverde dat echter bepaald niet hetzelfde resultaat op als in die race. De Nederlander werd zelfs de eerste uitvaller van het seizoen en moest de strijd in ronde 11 al staken door een elektronisch probleem.

Start zonder grote incidenten

De race begon nog erg rustig. De eerste start van het jaar leverde weinig problemen en actie op. Bottas had een erg goede start ten opzichte van Max Verstappen die op de mediumbanden moeite had om de op plek 3 gestarte Lando Norris achter zich te houden. Na drie pogingen van de jonge Brit wist de Nederlander echter een gat te slaan. Verstappen reed op dat moment wel al twee seconden achter Valtteri Bottas.

Daarna was het Lewis Hamilton die zich rustig terugvocht naar de podiumplaatsen, nadat hij door een gridstraf als vijfde moest starten. Eerst ontdeed hij zich al in de eerste ronde van Sergio Perez. Om zich in ronde 4 in de derde bocht te ontdoen van landgenoot Lando Norris.

Verstappen valt stil door technisch probleem

In ronde 11 kwam er opeens een erg langzaamrijdende Max Verstappen in beeld. De Nederlander reed met horten en stoten richting bocht drie waar hij vorig jaar nog zijn geweldige inhaalacties inzette. Uiteindelijk wist de Nederlander de pits nog te bereiken, maar ook daar kreeg hij geen gang meer in zijn Red Bull. Daarmee was Verstappen de eerste uitvaller van 2020, maar daar bleef het niet bij.

Een opsomming van de uitvallers in de openingsfase leverde namelijk al het volgende op: Daniel Ricciardo moest in ronde 18 de strijd staken met een ogenschijnlijk motorisch probleem. Twee ronden later moest ook Lance Stroll de strijd staken met een motorisch probleem. In ronde 26 volgde Kevin Magnussen die op ietwat vreemde wijze voorbij schoot aan Esteban Ocon die hem vlak ervoor had ingehaald. Maar de Deen belandde uiteindelijk achterwaarts in de muur in bocht drie, de FIA vond dat gevaarlijk genoeg om de eerste Safety Car-periode in te stellen.

Vuurwerk tot de laatste meters

Na een wat rustigere periode halverwege de race, waar Lewis Hamilton alleen flink druk uitoefende op teamgenoot Valtteri Bottas. Dit leidde niet tot een positiewisseling, maar op het einde ontbrandde de strijd om de voorste plaatsen op spectaculaire wijze.

Nadat het stilvallen van George Russell in ronde 51 een volgende Safety Car-periode veroorzaakte, reed Alexander Albon namelijk na een late pitstop als enige op de Soft-banden en leek hij het de Mercedessen lastig te gaan maken. Dat lukte na een derde Safety Car-periode in ronde 56 nadat Kimi Raikkonen op mysterieuze wijze zijn wiel verloor in bocht 9.

Toen Alexander Albon Lewis Hamilton buitenom in bocht vier probeerde te verrassen, ging het echt los. Hamilton tikte Albon voor de tweede keer in drie races in de rondte en wederom kostte dit zowel de Brit, als de Thai hun podiumpositie. Albon viel eerst terug en daarna uit en omdat Hamilton nog een tijdstraf van vijf seconden kreeg, pushten Charles Leclerc en Lando Norris zich in de laatste ronden naar het podium aan het einde van een enerverende race.