Max Verstappen: "Zo wilde ik het seizoen niet starten"

Max Verstappen is de eerste uitvaller van 2020 en dat was niet zoals iedereen het zich had voorgesteld. Dat Red Bull agressief het seizoen in zou gaan maakte Helmut Marko vorige week duidelijk en de bedoeling was dat Verstappen de eerste winnaar van het seizoen zou worden.

Uiteindelijk bleek hij de eerste uitvaller van de Grand Prix van Oostenrijk doordat hij uitviel met een elektronisch probleem. De RB16 schakelde continu de anti stall in. Max Verstappen verklaarde tegenover Sky F1: "Ik verloor opeens al het vermogen doordat het systeem anti stall inschakelde. Ik weet niet wat het exacte probleem was want ik ben nog niet terug bij het team geweest. Daar komen we vanzelf achter."

"Dit is niet hoe ik het seizoen wilde starten. Ik had een goede start en wilde mijn eigen race rijden want Valtteri was meteen al heel snel weg. Dit zou een heel makkelijk podium zijn geweest."