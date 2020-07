Sebastian Vettel spreekt met Horner en Marko en overtreden coronaregels

Alle medewerkers in de Formule 1 moeten de komende 8 races continu coronatests ondergaan. Iedereen die zich op het circuit begeeft moet elke 5 dagen zichzelf laten testen op corona om zo te voldoen aan de voorschriften en reglementen. Coureurs en monteurs moeten mondkapjes dragen, zelfs de monteurs van de pitstops moeten mondkapjes onder hun helm dragen.

Binnen de teams zijn er ook diverse 'bubbels'. Zo heeft Ferrari bedacht dat de teamleden van Charles Leclerc niet in aanraking zouden moeten komen met die van Sebastian Vettel. Mocht één van de twee toch besmet raken met corona kan het zijn dat deze coureur uitgeschakeld wordt om te racen, maar de andere coureur en zijn teamleden niet.

Vettel in gesprek met Horner en Marko

Toch is er gisteren iets opmerkelijks gebeurd in de paddock van Spielberg. Het is absoluut verboden dat teamleden in contact komen met personeel van andere teams. Er is naar buiten gekomen dat Sebastian Vettel in gesprek was met Helmut Marko en Christian Horner, zonder dat de drie betrokkenen mondkapjes droegen.

Vanuit de werkgroep die zich bezig houdt met alles rondom corona bij de FOM ontvangen alle drie een pittige waarschuwing om nogmaals te benadrukken dat dit niet mag.

Teamgenoot Max Verstappen

De vraag is waarom die bespreking nodig was. Misschien was het een kort onderonsje omdat ze elkaar tegenkwamen, maar al langer is bekend dat Vettel nog steeds goed bevriend is met zowel Horner als Marko. Nu Vettel moet vertrekken bij Ferrari is hij naarstig op zoek naar een stoeltje voor 2021.

Mercedes lijkt vooralsnog de deur niet open te zetten en het is de vraag of hij zelf interesse heeft in een project in opbouw bij Renault of Aston Martin. Bij Red Bull voelt Vettel zich vol vertrouwen door het verleden en de prestaties van Alexander Albon zetten Max Verstappen tot op heden nog niet onder druk.

Daar komt bij dat Christian Horner en Helmut Marko afgelopen week, na eerdere beweringen, nu toch de deur op een kier hebben gezet door te stellen dat er misschien een mogelijkheid is, omdat er altijd iets kan veranderen in de toekomst.