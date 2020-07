Helmut Marko verhoogt de druk op Alexander Albon

Helmut Marko zegt dat Alexander Albon in 2020 zijn plaats moet verdienen bij Red Bull Racing. De hoogste Oostenrijkse adviseur van Red Bull verkleint de kans dat Sebastian Vettel terugkeert in 2021, maar dat betekent niet dat de druk op Albon's schouders zomaar is verdwenen.

De 24-jarige Albon werd vorig jaar halverwege het seizoen de vervanger van Pierre Gasly en nam de tweede helft van 2019 om te proberen op snelheid te komen en in de buurt van Max Verstappen te blijven.

Maar Marko zegt dat meer Red Bull junior-coureurs nu wachten op een kans om de F1 in te gaan. "Tijdens de eerste onderhandelingen over deze races in Spielberg hebben we campagne gevoerd voor de Formule 2 en Formule 3 om daar ook bij te zijn", aldus de Oostenrijker.

"Dat is voor ons belangrijker dan voor de anderen, omdat we op deze jongeren vertrouwen. We moeten zien hoe het met ze gaat. We hebben twee coureurs in de Formule 2 en drie coureurs in de Formule 3. Onze keuze voor een coureur voor 2021 is gebaseerd op wie snel en waardig genoeg is om op te staan."

Marko denkt dat de hele markt met coureurs kan worden opgeschud als de salarissen van coureurs in de toekomst worden toegevoegd aan de budgetlimieten van het team.

Toen hem werd verteld dat zelfs Mercedes moeite zal hebben om Lewis Hamilton tijdens de crisis 50 miljoen dollar te betalen, antwoordde hij: "Dan zal iemand anders het betalen. Petronas hoeft maar iets minder over te dragen naar het team en het in plaats daarvan naar Hamilton te sturen. Een limiet op het salaris van de coureur is essentieel", drong Marko aan.

"Natuurlijk moeten we de lopende contracten nog nakomen, maar we moeten zo snel mogelijk iets doen op dit gebied."