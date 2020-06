F1 Fans willen massaal naar Oostenrijk

Eind volgende week begint eindelijk de eerste Grand Prix van het seizoen 2020. In Oostenrijk worden twee races achter elkaar gehouden, zonder fans op de tribunes. Dat wil niet zeggen dat er geen fans in de buurt zullen zijn, want nu blijkt dat veel fans toch zullen reizen naar de omgeving van de Red Bull Ring.

Oostenrijkse media citeren de chef van toeristische organisatie Tourismus am Spielberg, Manuela Machner, die bevestigt dat de hotelbezetting een indrukwekkende 70-80 procent zal bedragen: "We weten niet hoe de fans zich zullen gedragen, maar ze zijn welkom in de hoteltuinen om samen naar de races te kijken."

Kevin Magnussen geeft toe dat racen voor lege tribunes zonder fans volgend weekend raar zal zijn. Tegenover de Deense krant Ekstra Bladet zegt de Haas-coureur: "Het zal waarschijnlijk niet zo leuk zijn om te racen als het normaal is. Maar het moet op deze manier gebeuren. We moeten gewoon genieten van het feit dat we opnieuw kunnen beginnen, dus laten we proberen het spannend houden en positief te vinden dat het een beetje anders zal zijn."

Europees F1-seizoen?

Slechts acht races op zes Europese locaties zijn momenteel bevestigd, maar Alfa Romeo-teammanager Beat Zehnder denkt dat er nog meer zullen komen. Zehnder zegt hierover: "Gelukkig hebben we er nu minstens acht, en misschien ook Mugello. We hebben tijdelijk twee van onze vijf zeevrachten opgeslagen in Azië en het Midden-Oosten, dus we staan ​​stand-by."

"Hoe we verder gaan is nog open, maar ik verwacht wel dat het Europese seizoen wordt verlengd. Dat is logisch, want we kunnen momenteel niet zeggen of we naar het buitenland kunnen reizen. Daarom kan ik maar in beperkte mate plannen, maar we hopen half juli het tweede deel van de kalender te zien. Dan hangt het er allemaal vanaf hoe snel we kunnen reageren."