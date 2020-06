Helmut Marko: "Renault gebruikte nieuwe motoren tijdens test in Oostenrijk"

Na bijna vier maanden pauze door de coronacrisis gaat het F1-seizoen van 2020 eindelijk van start met de Oostenrijkse Grand Prix als eerste race. Mercedes, Racing Point en Renault hebben zich al voorbereid met een testsessie, Ferrari, Red Bull en AlphaTauri doen deze week hetzelfde.

Volgens bronnen in Italië gaat Ferrari op 23 juni een twee jaar oude auto rijden op Mugello, het circuit dat waar na de Grand Prix op Monza ook een race gereden zal worden.

Helmut Marko vertelde Osterreich dat Red Bull Racing donderdag op Silverstone een 'filmdag' van 100 km zal rijden. Het zal Alexander Albon zijn die in de RB16 plaats zal nemen, aangezien Max Verstappen voorafgaande aan het seizoen al de eerste filmdag op zich had genomen.

Oude wagen maar nieuwe motoren

Renault testte vorige week met een RS18 op het circuit van de Red Bull Ring. Dat was tegen het zere been van Helmut Marko en hij brengt nu nieuwe informatie naar buiten. Marko: "Ze gebruikten een twee jaar oude auto maar met nieuwe motoren, dus motoren van 2020. Ik was onder de indruk van hun betrouwbaarheid, maar ik ben meer geïnteresseerd in de vraag of Renault echt de Red Bull Ring moest huren om te testen."

Marko zei ook trots te zijn dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij het organiseren van de eerste twee races in Oostenrijk die op het programma. Op de vraag wat hij zijn critici zou vertellen, zei de Oostenrijker: "Dat je volhardend moet zijn en altijd moet controleren wat mogelijk is en wat niet. We hebben besloten het te proberen, en de overheid heeft ons geholpen. We zijn ongelooflijk trots om de pioniers te zijn. De rest van de circuits volgden ons voorbeeld."

Hamilton leest nepnieuws

Ten slotte werd Marko gevraagd naar de controverse van vorige week waarin Lewis Hamilton hem op sociale media beschuldigde van racisme, maar vervolgens het bericht verwijderde en zich verontschuldigde. Hierover is Marko ook duidelijk: "Lewis leest gewoon nepnieuws. Zoiets heb ik niet gezegd. Alles wat ik zei was dat Max Verstappen volledig gericht is op de Formule 1, en dat dit hem misschien een voordeel zal opleveren."