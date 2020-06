Coureurs met geld maken mogelijk kans bij Haas in 2021

Door de coronacrisis zitten diverse teams in de problemen. Zo staat Williams als compleet team te koop en heeft McLaren aangegeven ruim 30 procent van haar aandelen te willen verkopen om zo nieuw geld te genereren. Ook bij Haas loopt alles niet op rolletjes en door het gebrek aan een hoofdsponsor vindt teameigenaar Gene Haas het inmiddels wel genoeg geweest.

Haas denkt erover na om te stoppen met de Formule 1. Er zijn echter ook weer kansen die naar boven komen. Zo is het goed mogelijk dat Haas coureurs wil contracteren die veel geld meebrengen om zo alsnog te overleven en in de F1 te blijven. Teams die coureurs aantrekken met veel geld zijn vaak niet populair maar doen wat nodig is om te overleven.

Dat zegt teambaas Guenther Steiner in gesprek met Autosport. Toch kijkt het team nog niet naar de coureurs voor 2021: "Ik denk dat de rijdersmarkt dit jaar vroeg begon vanwege het vertrek van Sebastian bij Ferrari. De verschuivingen begonnen vroeg maar nu is alles weer kalm."

"We hebben nog geen gesprekken gehad met coureurs. We hebben ook nog niet eens nagedacht over onze coureurs voor 2021 want we willen eerst graag beginnen met racen. We hadden de afgelopen maanden zoveel te regelen, dus de minste zorg waren de coureurs om eerlijk te zijn."

"Ik wilde zeker weten dat ze veilig en goed zijn en zo, maar niet over wat we volgend jaar doen. Zoals we allemaal weten, zal het vrij snel op gang komen."

Aangezien Steiner en Gene Haas, de eigenaar van het team, nog niet over coureurs hebben gesproken, kon Steiner niet meteen bevestigen dat het op zoek gaat naar andere coureurs met geld. Uitsluiten doet hij het echter ook niet: "Gene en ik hebben dit niet besproken. We hebben het niet over coureurs gehad dus ook niet over coureurs die geld meebrengen naar het team. Ik kan het echter ook niet uitsluiten, maar het is op dit moment nog niet besproken met Gene Haas."