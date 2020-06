Steiner oneens met Vasseur: "Coronavirus heeft teams dichter bij elkaar gebracht"

Guenther Steiner zegt dat de afgelopen vier tot vijf maanden de F1-teams dichter bij elkaar hebben gebracht. Hij hoopt dat het zo blijft. De coronapauze heeft alle teams verschillende moeilijkheden bezorgd, zowel qua financiën als qua personeel.

In die tijd zijn ze het ook eens geworden over een initiële budgetkostenlimiet van 145 miljoen, 30 miljoen lager dan het eerder overeengekomen cijfer. Dit verschil is enorm gunstig voor de kleinere teams en Steiner hoopt dat het samenwerkingskarakter blijft bestaan ​​zodra de zaken weer normaal zijn.

"Ik hoop dat niemand van ons de moeilijke tijd die we de afgelopen vier, vijf maanden hebben gehad zal vergeten, dus we vergeten niet dat we op elk moment weer in dezelfde positie kunnen zijn. Ik denk dat iedereen bij elkaar is gekomen en het erover eens is dat we moeten samenwerken", vertelde hij F1 Experiences op Instagram.

"Ik denk dat de 10 teams die we nu hebben allemaal redelijk goed zijn. Sommige hebben een betere financiële vorm dan andere en allemaal in een respectabele financiële positie."

Verschil van inzicht met Vasseur

Steiner is dan ook blij dat alle teams goed samenwerken en de teambazen elkaar begrijpen: "Ik denk doordat de teambazen veel bij elkaar zijn gekomen en dichter tot elkaar zijn gekomen door de vele gesprekken die we hebben gevoerd. Laten we hopen dat het zo blijft want daar zullen we op termijn weer voordeel uit kunnen halen. Zolang we principieel zijn blijven we bij elkaar en dat zal een grote stap voorwaarts zijn."

Hiermee heeft hij een groot verschil van inzicht met Frederic Vasseur, de teambaas van Alfa Romeo. Hij is namelijk van mening dat sommige teams zich arrogant opstelden en egoïstisch gedrag vertoonden in plaats van te denken aan de toekomst van de sport.

Budgetlimiet mocht lager

De teambaas van Haas wenst echter nog steeds dat de budgetlimiet die nu is ingevoerd lager was maar zegt te begrijpen waarom de grote teams niet akkoord zouden gaan met een dergelijke daling.

"Wij zouden de budgetlimiet graag iets lager willen zien maar ik begrijp volledig hoe de grote teams hiernaar kijken. Daarom is de huidige oplossing een goede compromis. Voorheen was de financiële kloof met de grote teams ongeveer 100 tot 150 miljoen dollar per jaar. Nu zijn dat er slechts 20 dus we bevinden ons in een veel betere positie."