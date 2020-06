McLaren zoekt honderden miljoenen euro's vanwege financiële problemen

Twee weken geleden maakte het team van Williams bekend dermate in de problemen te zitten dat het overweegt om een deel of zelfs het gehele team te verkopen. Direct werden de namen van Latifi, Mazepin en Nissany in verband gebracht met de verkoop van het historische Formule 1-team.

Michael Latifi is een Canadese zakenman die zijn zoon naar het Williams-team heeft gebracht met zijn bedrijf Sofina en blijkt tevens al een lening te hebben verstrekt aan het team van Williams van 30 miljoen euro. Als onderpand heeft het team haar historische museum met alle F1-wagens gegeven.

Dat is echter niet het enige team waaraan Michael Latifi verbonden is. Hij is ook aandeelhouder van McLaren, waar hij volgens berichten 10% aandelen in bezit heeft.

McLaren wil aandelen verkopen

Net nu het enigszins stil is geworden rondom Williams blijkt het bij McLaren te rommelen. Ook dit Britse team blijkt financieel in de problemen te zitten en spreekt nu over een verkoop van aandelen om het hoofd boven water te houden.

De eerste gesprekken tussen de top van Mclaren en adviseurs en geldschieters zouden inmiddels hebben plaatsgevonden. Volgens een bron binnen het team is de zoektocht nog in de conceptfase maar als het doorgaat kan het zomaar zijn dat het team rond de 30 procent van haar aandelen wil verkopen om zo enkele honderden miljoenen euro's binnen te halen.

Door de financiele problemen heeft McLaren vorige week een hypotheek genomen op haar beroemde fabriek en klassieke collectie F1 en sportwagens om de coronacrisis te doorstaan

Sky News-journalist Mark Kleinman sprak de bron binnen het team: "De insider bij McLaren vertelde mij dat de verkoop van het minderheidsbelang zou helpen om voldoende middelen te verschaffen om de ambitie van Zak Brown te ondersteunen om McLaren de komende jaren weer te zien strijden om de titels van coureurs en constructeurs."

McLaren wilde zoals gebruikelijk niet reageren.