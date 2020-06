Aston Martin: "We zijn niet in gesprek met Vettel voor 2021-stoeltje"

Sinds Sebastian Vettel bekend heeft gemaakt in 2021 niet voor Ferrari te rijden wordt zijn naam met diverse teams in verband gebracht. Als eerste werd Renault genoemd, daarna Mercedes en sinds enkele dagen ook Aston Martin. Dat zowel Mercedes als Aston Martin worden genoemd komt door de connectie met Toto Wolff, die van beide teams aandeelhouder is.

Aston Martin heeft volgend jaar haar eigen team doordat het Racing Point overneemt. De eigenaar van Racing Point is Lawrence Stroll, die ook samen met Toto Wolff eigenaar is van Aston Martin.

De teambaas van Racing Point, Otmar Szafnauer, reageert op de berichten over een eventuele komst van Vettel: "We voeren geen gesprekken met Sebastian Vettel over een stoeltje voor 2021. Ik kan niet voor Seb spreken, maar we weten allemaal wat een geweldige prestatie hij heeft geleverd", vertelde Szafnauer aan de F1 Nation-podcast.

“Hij won al vroeg in de Toro Rosso die fantastisch was, en vier wereldkampioenschappen. Hij heeft een aantal geweldige races gehad en ik denk dat hij op zijn relatief jonge leeftijd van 32 jaar nog een aantal goede jaren over heeft. Maar dat is niet aan mij om te zeggen. Seb en ik zijn al heel lang vrienden, zelfs voordat hij een Formule 1-coureur was kende ik hem, en ironisch genoeg heeft hij me niet gebeld, dus ik heb het gesprek niet gehad."

Perez en Stroll mogen blijven

Van de huidige coureurs tekende Sergio Perez vorig jaar een meerjarige deal met Racing Point, terwijl de andere stoel wordt bezet door Lance Stroll, de zoon van Lawrence. Szafnauer is tevreden met zijn huidige coureurs en wil de line-up niet veranderen.

"We zijn erg blij met onze line-up voor coureurs en ze zijn ook vastgelegd, ze werken goed samen. We hebben Checo Perez, die op zondag zo goed is als de rest van het veld. Hij is een zeer berekende, zeer slimme, goede racer en zorgt voor zijn banden."

Stroll debuteerde vorig jaar op Racing Point na twee seizoenen bij Williams en Szafnauer zegt dat de Canadese racer de sport in hoog tempo leert.

"Lance is veel jonger dan Sergio en leert heel snel, maar heel, heel snel. Hij heeft een geweldige start en als hij er middenin zit, kan hij heel goed racen. En hij leert. Ik denk dat Lance uiteindelijk Sergio zal inhalen en dat die combinatie van jong en ervaring perfect is voor ons."