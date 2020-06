Charles Leclerc is een mix tussen Michael Schumacher en Kimi Raikkonen

Volgens Beat Zehnder van Alfa Romeo is Charles Leclerc een mix tussen Michael Schumacher en Kimi Raikkonen. Leclerc maakte zijn Formule 1-debuut in 2018, voor hij in 2019 werd gecontracteerd voor Ferrari en daar Sebastian Vettel een lastig jaar gaf.

Leclerc een speciaal talent

In gesprek met Autosport kijkt Zehnder, actief bij Sauber / Alfa Romeo, terug op die periode: "Het was een erg goed seizoen. Ook erg interessant om mee te maken en met een jong talent als Charles te kunnen werken. Dat hebben we vaker gedaan, maar voor het eerst sinds lange tijd hadden we een nieuw talent die speciaal was met een speciale houding en aanpak."

"Ik heb nog nooit eerder een coureur gezien zoals Charles. Het gaf ons ook veel voldoening en loon na werken, na alles moeilijke periodes die we met het team hebben gekend. Om dan met Charles te kunnen werken is fijn."

Vergelijking met Schumacher en Raikkonen

Zehnder gaat een stapje verder door de vergelijking te trekken met Schumacher en Raikkonen. Ze team manager vindt Leclerc een mix van de twee laatste wereldkampioenen in een Ferrari: "Ik heb altijd gezegd dat hij qua snelheid op Kimi Raikkonen lijkt. Als ik zijn werkhouding zie dan lijkt hij het meest op Michael Schumacher. Geef hem een goede auto en hij wordt op een dag wereldkampioen, daar ben ik heel zeker van."