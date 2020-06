Bernie Ecclestone zoekt koper voor team van Williams

Bernie Ecclestone zegt dat hij zijn vriend Sir Frank Williams zal helpen een koper te vinden voor het team in de achterhoede. Na in 2019 als laatste te zijn geëindigd en zich nu te splitsen met titelsponsor Rokit te midden van de coronacrisis, kondigde het team aan dat het op zoek is naar investeerders en mogelijk een koper.

Ecclestone helpt Williams

Tegenover AFP vertelde Bernie Ecclestone dat hij graag meehelpt om het Britse topteam van weleer te laten overleven: "Het zou een groot verlies zijn als Williams verdwijnt uit de Formule 1, 100 procent. Ik kijk rond om mensen te vinden die erbij kunnen helpen of betrokken kunnen worden bij het team."

De 89-jarige gaf echter toe dat dit een zware taak zal zijn te midden van de economische en sociale situatie in de wereld. "Een team bezitten is een erg dure hobby. Ik hoop niet dat dit het einde is van het team van Williams. Het zou het einde van een tijdperk zijn, maar ik hoop dat er iemand kan worden gevonden die het zich kan veroorloven het team goed te leiden, want het is vreselijk om zo'n team te verliezen. Beste oude Frank moest zo hard werken om ervoor te zorgen dat het team meedeed in de top en om het zo te zien verdwijnen, is niet goed."

Claire Williams geen goede manager

Hij voegde zich ook bij degenen die denken dat het management van Williams onder leiding van Sir Frank's dochter Claire problematisch is geweest voor het in Grove gevestigde team.

"Het probleem was dat Frank hands-on was in de manier waarop hij het team leidde. Helaas heeft het huidige management niet dezelfde status als Frank. Hij kan dingen voor elkaar krijgen."