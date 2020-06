Haas: "F1 Budgetlimiet niet van invloed op onze toekomst"

Gene Haas, de eigenaar van het Haas F1-team, zal beslissen of het team in de Formule 1 zal blijven. Al langer gaan er geruchten over een mogelijk vertrek uit de F1, en de Amerikaan is niet duidelijk over wat hij precies wil. Het ontbreekt Haas ook al sinds het intreden in de F1 om een hoofdsponsor.

Volgens teambaas Gunther Steiner zal Gene Haas zijn beslissing echter niet laten afhangen van de nieuw ingevoerde budgetlimiet.

Als reactie op de huidige financiële druk op de Formule 1-teams werd overeenstemming bereikt over een verlaging van de budgetlimiet die volgend seizoen zal aankomen van 175 miljoen dollar tot 145 miljoen dollar per seizoen.

Er zullen ook verdere kostenbesparende maatregelen worden geïntroduceerd, waaronder limieten over de hoeveelheid tijd die teams kunnen doorbrengen in de windtunnel voor ontwikkeling.

Nieuwe commerciële overeenkomst

Maar deze financiële controles interesseren Gene Haas niet, hij wil de nieuwe commerciële overeenkomst voor volgend jaar zien voordat hij beslist over de F1-toekomst van het team.

"De Formule 1 heeft goed werk geleverd door op de situatie te reageren en een plan te bedenken dat op de lange termijn voor iedereen goed zou moeten zijn. Gene Haas is blij, maar de overeengekomen budgetlimiet heeft geen echte invloed op hem, aangezien we al onder die limiet zitten met ons budget."

"Wat hij moet zien is de nieuwe commerciële overeenkomst, die we volgend jaar zouden moeten hebben, waardoor de teams een rechtvaardiger rendement krijgen. Dat is de kans om de situatie die we nu hebben te veranderen, want als we zes maanden niet gaan racen, dreigen de helft van de teams failliet te gaan. Want als zoiets de komende vijf jaar opnieuw gebeurt en er niets verandert, zullen ze de volgende keer wel gebeuren."

“Wat we allemaal willen en moeten doen, is racen. Begin deze week hebben we de fabriek geopend. Omdat we één van de eerste teams waren die direct na Australië stopten, hebben we onze fabriek nu weer kunnen openen. We brengen mensen gefaseerd terug, zowel om hun veiligheid en sociale afstand te waarborgen als omdat sommige mensen verlof hebben gehad."

Het F1-seizoen 2020 begint in Oostenrijk van 3-5 juli, nadat de regering groen licht heeft gegeven.