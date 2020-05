Esteban Ocon maakt zijn opwachting in virtuele Grand Prix

Esteban Ocon debuteert dit weekend in de virtuele Grand Prix-serie die ter vervanging dient voor de echte races die vanwege de corona-uitbraak niet door kunnen gaan. Renault heeft bevestigd dat de Fransman zondag voor het eerst zijn opwachting maakt in een officiële online Formule 1-race. Dan staat de virtuele Grand Prix van Monaco op het programma.

Ocon voegt zich bij het vaste clubje Formule 1-coureurs dat deelneemt aan de simraces; Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi en Lando Norris. Laatstgenoemde krijgt in Monaco een bijzondere teamgenoot. Niemand minder dan Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang doet namens McLaren mee aan de virtuele race door de straten van het prinsdom.

Nu de start van het Formule 1-seizoen 2020 nog op zich laat wachten, gaat de virtuele Grand Prix-serie in elk geval door tot eind juni. Dat betekent dat de liefhebbers van simraces zich sowieso nog kunnen verheugen op drie online wedstrijden; Azerbeidzjan, Canada en Frankrijk.

