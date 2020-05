George Russell enigszins jaloers op generatiegenoten

George Russell moet bekennen dat hij wel enige jaloezie voelt als hij kijkt waar generatiegenoten als Charles Leclerc, Alexander Albon en Lando Norris zich bevinden ten opzichte van zijn eigen positie. De vier groeiden samen op en hebben in de karting veel tegen elkaar gestreden. Terwijl Leclerc en Albon doorgestoten zijn naar topteams als Ferrari en Red Bull Racing en Norris de kans kreeg bij subtopper McLaren, moet Russell zich behelpen bij achterhoedeteam Williams.

Dat doet soms wel even zeer, geeft de jonge Brit aan Sky Sports F1 toe. "We zijn allemaal jongelingen en we willen allemaal succesvolle carrières beleven met overwinningen en titels. Het liefst nu gelijk al. Het enige dat ik kan blijven doen is mijn werk en mijn best. Dat mijn vrienden al in auto's zitten waarmee ze races kunnen winnen, dat is wel iets waar ik enigszins jaloers op ben. Ik wil dat ook. Ik moet geduld hebben en presteren, dan komt mijn kans vanzelf."

Russell kroonde zich in 2017 tot GP3-kampioen en veroverde een jaar later de titel in de Formule 2. Het is niet velen gegeven om in hun eerste jaar in het voorportaal van de Formule 1 gelijk het kampioenschap voor zich op te eisen. De jonge Brit maakt ook al sinds 2017 onderdeel uit van het opleidingsprogramma van Mercedes. De Duitse renstal heeft zelf echter nog geen plek voor hem en heeft hem daarom gestald bij klantenteam Williams.

Voor een stapje hogerop hoeft hij voorlopig niet te rekenen op een opening bij McLaren of Ferrari, beseft Russell. "Daniel Ricciardo heeft nog wel een aantal jaar in zich. Samen met Lando Norris kan hij de komende vier, vijf jaar voor McLaren rijden. En bij Ferrari hebben ze ook naar de toekomst gekeken. Charles Leclerc en Carlos Sainz kunnen zo vijf of zes jaar de line-up voor hen vormen. Voor de sport is dat mooi, een opwindend vooruitzicht."