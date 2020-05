Nieuwe generatie Schumachers rammelt aan Formule 1-poort

Het zou zomaar kunnen dat de Formule 1-grid in de nabije toekomst weer twee Schumachers bevat. Broers Michael en Ralf Schumacher waren in de jaren negentig van de vorige eeuw en aan het begin van dit millennium een vaste waarde in de koningsklasse van de autosport. Michael Schumacher was de meest succesvolle van de twee, met zeven wereldtitels, maar ook Ralf Schumacher was een meervoudig Grand Prix-winnaar.

Hun zoons zijn inmiddels (bijna) volwassen en hebben ook voor een carrière in de autosport gekozen. Mick Schumacher, de 21-jarige zoon van Michael Schumacher, is ondertussen al opgeklommen tot de Formule 2. David Schumacher, de 18-jarige zoon van Ralf Schumacher, rammelt ook al voorzichtig aan de poorten van de Formule 1. Hij verdedigt namelijk de eer van Racing Point in de virtuele Grands Prix.

Mick en David Schumacher zijn - zodra het autosportseizoen 2020 op gang kan komen - allebei te bewonderen in het voorprogramma van de Formule 1. Mick zoals gezegd in de Formule 2, bij topteam Prema Racing. David een treetje lager, in de Formule 3 bij Charouz Racing System. Met hun achternaam is de link met de Formule 1 snel gelegd. En Willi Weber, de voormalige manager van hun vaders, ruikt kansen.

"Het zou ontzettend cool zijn als Mick en David net als Michael en Ralf straks tegelijkertijd in de Formule 1 zouden racen", begint Weber in de Kölner Express. "Dat zou echt een unicum zijn, ik hou mijn vingers gekruist dat deze droom ooit uitkomt. Ik zou het sowieso al geweldig vinden als ik beiden binnenkort weer op de circuits in actie kan zien. Ik mis de autosport."

Documentaire over Michael Schumacher

Weber verklapte ook dat er een documentaire over Michael Schumacher in de maak is. "Ja, de filmploeg is een paar keer bij me langs geweest om me iets te vragen over bepaalde scenes. Ralf Schumacher wilde in eerste instantie om wat voor reden dan ook niet meewerken. Later draaide hij bij, maar hij beperkt zich tot het sportieve gedeelte en heeft zich voorgenomen om niets over de privé-situatie van de Schumachers te zeggen."