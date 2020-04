Jamie Chadwick gebruikt W Series als springplank richting F1

Jamie Chadwick is vastberaden om een gooi te doen naar een toekomst in de Formule 1. De 21-jarige Britse is al opgenomen in het opleidingsprogramma van Williams en ze zou graag uitgroeien tot de eerste vrouwelijke coureur die de koningsklasse van de autosport haalt sinds Lella Lombardi in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Na Lombardi hebben Divina Galica, Desiré Wilson en Giovanna Amati het nog geprobeerd, maar hun pogingen strandden telkens in de kwalificatie. Lombardi is tot op heden nog steeds de laatste vrouw die in een Grand Prix reed. Chadwick wil daar verandering in brengen, maar ze beseft dat ze daar nog de nodige stappen voor moet zetten.

Aan Sky Sports F1 vertelde ze: "Ik ging zonder verwachtingen het avontuur in de W Series aan. We wisten niet wat het voor vrouwen zou doen, het was compleet nieuw. Zoiets was nog nooit eerder vertoond in de autosportwereld. Sportief gezien wist ik wat ik wilde bereiken, ik had mijn zinnen gelijk op de titel gezet. Maar het is echt een springplank voor mijn carrière geweest."

"De correlatie tussen de successen die ik behaald heb en de exposure van de W Series heeft me een geweldige mogelijkheid in de vorm van een rol bij het team van Williams opgeleverd. Ik heb niet de illusie dat ik er nu al ben, ik ben me er terdege van bewust dat ik om het tot de Formule 1 te schoppen nog veel moet doen en presteren. Maar de W Series heeft in elk geval een mooie aanzet gegeven."

Chadwick gaat dit jaar op jacht naar een superlicentie, het benodigde papiertje voor coureurs om in de Formule 1 te mogen rijden. Daarvoor moet ze 40 superlicentiepunten bijeen harken. De eerste tien punten zijn reeds binnen na een vierde plaats in het Aziatisch Formule 3-kampioenschap. Het kampioenschap in de W Series is komend seizoen vijftien punten waard, dus die superlicentie komt steeds meer binnen handbereik voor Chadwick.