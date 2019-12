Carey: "Vergroten van diversiteit in Formule 1 een van onze kerndoelstellingen"

De Formule 1 is van plan om de diversiteit in de Formule 1 te vergroten. Volgens CEO Chase Carey is dat een van de kerndoelstellingen van de sport, naast het verduurzamen van de activiteiten.

De Formule 1 presenteerde vorige maand een plan om de sport voor 2030 klimaatneutraal te maken door de uitstoot van CO2 te verminderen en in te zetten biologische en synthetische brandstoffen. Tegelijkertijd presenteerde de sport een plan om diversiteit in de Formule 1 te vergroten, zowel op het gebied van de coureurs die racen als de leden van de teams.

F1 werkt aan meer diversiteit op 'alle niveaus'

Tegenover CNN ging Carey dieper in op het plan om de Formule 1 te diversificeren. De koningsklasse van de autosport zal volgens de CEO en voorzitter van de Formule 1 aan de slag gaan om meer mensen een gelijke kans te geven om de serie te bereiken. Daarbij noemt Carey het laten doorbreken van vrouwelijke coureurs, maar daar blijft het niet bij.

"We willen de diversiteit vergroten en daar zijn we heel open over geweest. We hebben gezegd dat het een van onze kerndoelstellingen is. Voor de komende jaren hebben we de milieuproblematiek en de diversiteit geïdentificeerd als zaken die we gaan aanpakken. We werken hard, vooral aan het probleem qua diversiteit met vrouwen, maar eigenlijk op alle niveaus van diversiteit. Ten eerste, hoe belangrijk zijn coureurs? Van cruciaal belang."

"Sporten zijn gebaseerd op helden en onze grootste helden zijn de coureurs. Lewis is in veel gevallen een ongelooflijke leider geweest in deze initiatieven. Natuurlijk zijn er veel redenen dat hij openbaar gesproken heeft over wat hij wil bereiken. Hij is een zesvoudig wereldkampioen, dus het belang van zijn persoon spreekt voor zichzelf. Hij is niet zomaar een van de beste coureurs van het moment, maar een van de besten aller tijden."

De Formule 1 is al jarenlang een sport waar relatief weinig diversiteit te zien is. De laatste vrouw aan de start van een Grand Prix was Lella Lombardi, die tussen 1974 en 1976 bij twaalf Grands Prix aan de start stond. Daarbij scoorde ze 0,5 punten. De laatste vrouw die tijdens een Grand Prix-weekend in actie kwam, was Susie Wolff. Zij kwam in 2014 en 2015 vier keer in actie tijdens een vrije training voor Williams.