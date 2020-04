Suggestie Red Bull Racing kan Haas F1 Team niet bekoren

Een door Red Bull Racing-teambaas Christian Horner geopperde noodoplossing voor de effecten van de coronacrisis op de Formule 1 kan niet op steun van Haas F1 Team rekenen. Horner deed in Britse media de suggestie om voor de komende twee jaar klantenauto's toe te staan als maatregel om de kosten voor de kleinere teams te drukken. Haas F1-teambaas Günther Steiner vindt dat niet nodig.

Eerst maar eens beginnen met wat Horner zei. "Ik zou er voorstander van zijn om de komende twee jaar volledige klantenauto's beschikbaar te stellen. De kleinere teams kunnen dan gewoon als raceteams blijven acteren en ze zouden hun kosten drastisch reduceren. Als ik Alfa Romeo-sponsor Finn Rausing of Haas F1-eigenaar Gene Haas zou zijn, dan zou ik een auto van Ferrari of Mercedes of Red Bull Racing willen kopen."

De kleine teams zijn echter helemaal niet happig om al het materiaal bij de grootmachten in te kopen, bleek uit de woorden van Steiner in het Ziggo Sport-programma Formule 1 Café. "Dit plan is al niet meer relevant omdat alle teams reeds een manier gevonden om hiermee om te gaan. En anders zouden we echt klantenteams zijn, de grote teams zouden onze performance manipuleren en een wagen van het jaar ervoor leveren."

"Op die manier zullen ze altijd voor ons staan. Met een budgetlimiet kunnen we ons nog steeds niet meten met de begrotingen van de topteams, maar we komen dan wel dichter in de buurt. Om heel eerlijk te zijn hebben we geen extra geld nodig. We willen alleen maar dat de grotere teams minder budget tot hun beschikking krijgen. Op die manier kunnen we meer competitief zijn."