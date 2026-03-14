Lewis Hamilton was vandaag de best of the rest in de kwalificatie in China. Op het circuit van Shanghai noteerde hij de derde tijd achter de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Hamilton kent Mercedes heel erg goed, en hij stelt dat ze een soort party mode gebruiken.

Het team van Mercedes heeft momenteel een flinke voorsprong op de concurrentie van McLaren, Ferrari en Red Bull. In de kwalificatie in China leken ze flinke tegenstand te krijgen, maar niets was minder waar. Antonelli reed met speels gemak naar de pole position, terwijl Russell na eerdere problemen 'gewoon' de tweede tijd wist neer te zetten.

Party Mode

Hamilton reed elf jaar lang voor Mercedes, en hij kent het team dan ook door en door. Na de kwalificatie speculeerde de Ferrari-coureur er op los tegenover de internationale media: "Ik ben heel erg lang onderdeel geweest van Mercedes, dus ik weet een beetje hoe het daar werkt. In de kwalificatie hebben ze daar een andere modus die ze kunnen gebruiken, een beetje zoals de party mode die we vroeger hadden."

Hamilton wist daar vroeger zelf van te profiteren, en is dan ook nog altijd de coureur met de meeste pole positions ooit in de Formule 1.

'Ze hebben nog steeds een voordeel'

Nu is hij een tegenstander van Mercedes, en hij denkt nog te weten hoe de truc werkt: "Zodra ze aan Q2 beginnen, zetten ze dit aan. Wij hebben dat niet, dus wat het precies is, dat moeten we nog gaan uitzoeken. In de race gebruiken ze die modus natuurlijk niet, maar ze hebben nog steeds een voordeel."

Wat moet Ferrari gaan doen?

Hamilton wil dat Ferrari ook eens naar zo'n trucje gaat kijken: "We moeten erachter komen waar dat precies door komt, want er valt blijkbaar nog veel meer uit te halen. Als je dan naar Q1 kijkt, zitten we er niet zo ver achter, en dan is het verschil ineens heel erg groot. In Q1 hebben we ongeveer een tiende achterstand, en dan is het ineens zeven tienden. Er komt zo nog een halve seconde bij."