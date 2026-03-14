Hamilton ziet Mercedes bijzonder trucje gebruiken

Lewis Hamilton was vandaag de best of the rest in de kwalificatie in China. Op het circuit van Shanghai noteerde hij de derde tijd achter de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Hamilton kent Mercedes heel erg goed, en hij stelt dat ze een soort party mode gebruiken.

Het team van Mercedes heeft momenteel een flinke voorsprong op de concurrentie van McLaren, Ferrari en Red Bull. In de kwalificatie in China leken ze flinke tegenstand te krijgen, maar niets was minder waar. Antonelli reed met speels gemak naar de pole position, terwijl Russell na eerdere problemen 'gewoon' de tweede tijd wist neer te zetten.

Party Mode

Hamilton reed elf jaar lang voor Mercedes, en hij kent het team dan ook door en door. Na de kwalificatie speculeerde de Ferrari-coureur er op los tegenover de internationale media: "Ik ben heel erg lang onderdeel geweest van Mercedes, dus ik weet een beetje hoe het daar werkt. In de kwalificatie hebben ze daar een andere modus die ze kunnen gebruiken, een beetje zoals de party mode die we vroeger hadden."

Hamilton wist daar vroeger zelf van te profiteren, en is dan ook nog altijd de coureur met de meeste pole positions ooit in de Formule 1.

'Ze hebben nog steeds een voordeel'

Nu is hij een tegenstander van Mercedes, en hij denkt nog te weten hoe de truc werkt: "Zodra ze aan Q2 beginnen, zetten ze dit aan. Wij hebben dat niet, dus wat het precies is, dat moeten we nog gaan uitzoeken. In de race gebruiken ze die modus natuurlijk niet, maar ze hebben nog steeds een voordeel."

Wat moet Ferrari gaan doen?

Hamilton wil dat Ferrari ook eens naar zo'n trucje gaat kijken: "We moeten erachter komen waar dat precies door komt, want er valt blijkbaar nog veel meer uit te halen. Als je dan naar Q1 kijkt, zitten we er niet zo ver achter, en dan is het verschil ineens heel erg groot. In Q1 hebben we ongeveer een tiende achterstand, en dan is het ineens zeven tienden. Er komt zo nog een halve seconde bij."

Larry Perkins

Posts: 63.467

F1 Nieuws Lewis Hamilton Mercedes Ferrari GP China 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.866

    Dit zijn aannames Guus...... MB en zeker Toto zijn absoluut integer. De klantenteams krijgen ook hetzelfde spul en software als MB zelf. MB "speelt" met de rest van het veld, ze houden zich nog een beetje veel in, anders grijpt mogelijk de FIA in.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 12:12
    • RH

      Posts: 773

      Terugschroeven mag altijd, dus wellicht hebben ze gewoon een modus dat deze met de kwalificatie meer vermogen geeft.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 12:21
    • RonHymer

      Posts: 158

      Zijn het niet ook aannames dat Mb en Toto integer zijn?

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 12:33
  • mordor

    Posts: 2.132

    Het zou mij niet verbazen als de FIA, over een tijdje, met een statement komt om een onderzoek in te stellen naar de zg "partymodus" van MB (op verzoek van Ferrari). Tot die tijd wordt het dan gedoogd.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 12:16
  • Larry Perkins

    Posts: 63.467

    Lewis haalt hiermee zijn eigen kwalificaties destijds bij Mercedes naar beneden. Slim!

    • + 4
    • 14 maa 2026 - 12:50
  • Mrduplex

    Posts: 1.700

    Nu gebruiken George of Kimi ‘t Hammertime knopje….😂

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 13:18

