user icon
icon

Voormalig F1-coureur tipt Ferrari: "Meteen Horner binnenhalen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Voormalig F1-coureur tipt Ferrari: "Meteen Horner binnenhalen"

Moet Ferrari aankloppen bij Christian Horner? Als het van Juan Pablo Montoya afhangt wel. De Colombiaan ziet in de voormalige Red Bull-teambaas dé man om de Scuderia opnieuw richting een wereldtitel te loodsen.

Horner kwam na de Grand Prix van Groot-Brittannië abrupt op straat te staan bij Red Bull Racing, na tegenvallende resultaten. Daarmee eindigde een samenwerking van twintig jaar. Sindsdien aast de Brit op een terugkeer in de paddock. Gesprekken met onder meer Aston Martin en Alpine leverden voorlopig niets concreets op.

Meer over Ferrari FIA velt opvallend oordeel over bizarre truc van Ferrari

FIA velt opvallend oordeel over bizarre truc van Ferrari

21 feb
 Ferrari verrast F1-wereld met innovatieve draaiende achtervleugel

Ferrari verrast F1-wereld met innovatieve draaiende achtervleugel

19 feb

Montoya ziet kans voor Ferrari

Montoya denkt dat Ferrari moet toeslaan. Volgens hem kan Horner de ontbrekende schakel zijn in Maranello, al waarschuwt hij meteen voor torenhoge verwachtingen. “Ja, hij kan absoluut iets betekenen voor Ferrari,” stelt de ex-coureur tegenover Vision4Sport. “Maar ze moeten beseffen dat het de eerste twee jaar dramatisch kan zijn. Dit is geen quick fix, dit is een traject van minstens vier jaar. Daar moet je het geduld voor hebben.”

De Colombiaan hamert vooral op stabiliteit binnen de top van het team. “Ze moeten de ploeg de ruimte geven om te bouwen en iedereen moet begrijpen dat je samen naar iets groots toewerkt. Wat je niet kan gebruiken, is interne kritiek via de media. Dat is koren op de molen van buitenstaanders. Kijk naar Mercedes en McLaren: die houden de rangen gesloten en steunen hun mensen onvoorwaardelijk.”

Toch betere match met Alpine?

Toch plaatst Montoya zelf ook een kanttekening bij zijn Ferrari-idee. Volgens hem is de Scuderia niet automatisch de beste match voor Horner. In zijn ogen zou een overstap naar Alpine zelfs logischer zijn.

“Als je het mij vraagt, is Alpine misschien wel de ideale plek,” klinkt het. “Ze rijden met een Mercedes-motor, zitten in Engeland en hebben alle faciliteiten. Bovendien liggen ze op een steenworp van Red Bull, amper twintig à dertig minuten verder. Als hij daar aan de slag kan, zou dat voor dat team wonderen kunnen doen.”

The Wolf

Posts: 252

Mooi verhaal maar zie niet in wat Horner meer/beter kan doen in Maranello dan Vasseur. Ik denk dat Ferrari beter geholpen is met een technisch zwaargewicht naast Vasseur, die de ontwikkeling overziet, én ook het strategische deel gedurende het weekend, een type Brawn

  • 3
  • 5 maa 2026 - 08:18
F1 Nieuws Formule 1 F1 Juan Pablo Montoya Christian Horner Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 246

    Mooi verhaal maar zie niet in wat Horner meer/beter kan doen in Maranello dan Vasseur. Ik denk dat Ferrari beter geholpen is met een technisch zwaargewicht naast Vasseur, die de ontwikkeling overziet, én ook het strategische deel gedurende het weekend, een type Brawn

    • + 3
    • 5 maa 2026 - 08:18
  • Ferrari412T1

    Posts: 476

    Montoya weet het tegenwoordig wel. Bij Ferrari heb je niet alleen 1 man nodig, maar meerdere goeie mensen om weer de nr1 te worden. Net zoals destijds met Schumacher. Die zitten er op dit moment niet!

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 11:14

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CO
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, CO
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar