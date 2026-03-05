Moet Ferrari aankloppen bij Christian Horner? Als het van Juan Pablo Montoya afhangt wel. De Colombiaan ziet in de voormalige Red Bull-teambaas dé man om de Scuderia opnieuw richting een wereldtitel te loodsen.

Horner kwam na de Grand Prix van Groot-Brittannië abrupt op straat te staan bij Red Bull Racing, na tegenvallende resultaten. Daarmee eindigde een samenwerking van twintig jaar. Sindsdien aast de Brit op een terugkeer in de paddock. Gesprekken met onder meer Aston Martin en Alpine leverden voorlopig niets concreets op.

Montoya ziet kans voor Ferrari

Montoya denkt dat Ferrari moet toeslaan. Volgens hem kan Horner de ontbrekende schakel zijn in Maranello, al waarschuwt hij meteen voor torenhoge verwachtingen. “Ja, hij kan absoluut iets betekenen voor Ferrari,” stelt de ex-coureur tegenover Vision4Sport. “Maar ze moeten beseffen dat het de eerste twee jaar dramatisch kan zijn. Dit is geen quick fix, dit is een traject van minstens vier jaar. Daar moet je het geduld voor hebben.”

De Colombiaan hamert vooral op stabiliteit binnen de top van het team. “Ze moeten de ploeg de ruimte geven om te bouwen en iedereen moet begrijpen dat je samen naar iets groots toewerkt. Wat je niet kan gebruiken, is interne kritiek via de media. Dat is koren op de molen van buitenstaanders. Kijk naar Mercedes en McLaren: die houden de rangen gesloten en steunen hun mensen onvoorwaardelijk.”

Toch betere match met Alpine?

Toch plaatst Montoya zelf ook een kanttekening bij zijn Ferrari-idee. Volgens hem is de Scuderia niet automatisch de beste match voor Horner. In zijn ogen zou een overstap naar Alpine zelfs logischer zijn.

“Als je het mij vraagt, is Alpine misschien wel de ideale plek,” klinkt het. “Ze rijden met een Mercedes-motor, zitten in Engeland en hebben alle faciliteiten. Bovendien liggen ze op een steenworp van Red Bull, amper twintig à dertig minuten verder. Als hij daar aan de slag kan, zou dat voor dat team wonderen kunnen doen.”