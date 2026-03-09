user icon
icon

'Wolff zit Horner dwars en aast ook op Alpine-aandelen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Wolff zit Horner dwars en aast ook op Alpine-aandelen'

Het is geen geheim dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner graag wil terugkeren in de Formule 1. Samen met een groep investeerders aast hij op een deel van de aandelen in het team van Alpine. Het gonst al maanden van de geruchten, maar nu lijkt er een kaper op de kust te liggen. Toto Wolff en Mercedes zouden namelijk azen op dezelfde aandelen als Horner.

Horner was tot en met afgelopen zomer de teambaas van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal stond hij sinds 2005 aan het roer en was hij medeverantwoordelijk voor de wereldtitels van Sebastian Vettel en Max Verstappen. In de laatste jaren kwam hij echter onder vuur te liggen, en na de Britse Grand Prix werd hij ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies.

Meer over Alpine Formule 1 ontsnapt aan drama: Bijna een horrorcrash bij de start

Formule 1 ontsnapt aan drama: Bijna een horrorcrash bij de start

8 maa
 Doohan ontving gruwelijke doodsbedreigingen vlak voor F1-ontslag

Doohan ontving gruwelijke doodsbedreigingen vlak voor F1-ontslag

25 feb

Met Horner verloor de Formule 1 één van haar meest controversiële figuren. Toch lijkt het erop dat Horner de sport niet de rug toekeert, want het is geen geheim dat hij aast op een comeback. Samen met een groep investeerders aast hij op een aandelenpakket in het team van Alpine. Het gaat hier om de aandelen van Otro Capital, die 24 procent van de aandelen in de Franse renstal bezitten. Horner zou op deze manier meer invloed krijgen, en is dan ook niet makkelijk weg te sturen.

Wat is Wolff van plan?

De Britse krant The Telegraph deelt vandaag dat Horner niet de enige partij is die de aandelen van Otro Capital wil overnemen. Volgens de krant krijgt hij concurrentie van Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. Alpine rijdt sinds dit jaar met motoren en versnellingsbakken van Mercedes, en deze deal loopt nog tot en met ten minste 2030.

Als Wolff en Mercedes daadwerkelijk medeaandeelhouder worden van Alpine, dan kunnen de banden tussen de twee teams meer worden aangetrokken. Hiermee kunnen ze het pad van Red Bull volgen, dat de eigenaar is van Red Bull Racing en Racing Bulls.

Hoe reageert Mercedes?

Een woordvoerder van Mercedes wilde tegenover The Telegraph niet te diep ingaan op de vermeende interesse: "Mercedes is een belangrijke strategische partner van Alpine en we worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.668

Ik kijk liever naar die geniepige smile van Toto dan naar die leuter van Christian..

  • 1
  • 9 maa 2026 - 16:14
F1 Nieuws Toto Wolff Christian Horner Alpine Mercedes Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.228

    Hij zoekt het maar uit….
    Vrees dat we voorlopig weer tig keer Toto in beeld krijgen met die geniepige smile op z’n kop…:(

    • + 0
    • 9 maa 2026 - 15:48
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.670

      Ik kijk liever naar die geniepige smile van Toto dan naar die leuter van Christian..

      • + 1
      • 9 maa 2026 - 16:14
    • f(1)orum

      Posts: 9.649

      "dan naar die leuter van Christian.."
      Waarom zou je hier naar gaan kijken.....

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 16:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.670

      Dat gaat automatisch....daar val je oog op....ook al wil je dat niet.

      Hetzelfde als je 'n oud vrouwtje ziet bukken voor je....je wilt het niet, maar je kijkt toch naar die ouwe bips...
      Ik weet het, het is niet fraai wat ik doe...

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 16:26

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar