Het is geen geheim dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner graag wil terugkeren in de Formule 1. Samen met een groep investeerders aast hij op een deel van de aandelen in het team van Alpine. Het gonst al maanden van de geruchten, maar nu lijkt er een kaper op de kust te liggen. Toto Wolff en Mercedes zouden namelijk azen op dezelfde aandelen als Horner.

Horner was tot en met afgelopen zomer de teambaas van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal stond hij sinds 2005 aan het roer en was hij medeverantwoordelijk voor de wereldtitels van Sebastian Vettel en Max Verstappen. In de laatste jaren kwam hij echter onder vuur te liggen, en na de Britse Grand Prix werd hij ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies.

Met Horner verloor de Formule 1 één van haar meest controversiële figuren. Toch lijkt het erop dat Horner de sport niet de rug toekeert, want het is geen geheim dat hij aast op een comeback. Samen met een groep investeerders aast hij op een aandelenpakket in het team van Alpine. Het gaat hier om de aandelen van Otro Capital, die 24 procent van de aandelen in de Franse renstal bezitten. Horner zou op deze manier meer invloed krijgen, en is dan ook niet makkelijk weg te sturen.

Wat is Wolff van plan?

De Britse krant The Telegraph deelt vandaag dat Horner niet de enige partij is die de aandelen van Otro Capital wil overnemen. Volgens de krant krijgt hij concurrentie van Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. Alpine rijdt sinds dit jaar met motoren en versnellingsbakken van Mercedes, en deze deal loopt nog tot en met ten minste 2030.

Als Wolff en Mercedes daadwerkelijk medeaandeelhouder worden van Alpine, dan kunnen de banden tussen de twee teams meer worden aangetrokken. Hiermee kunnen ze het pad van Red Bull volgen, dat de eigenaar is van Red Bull Racing en Racing Bulls.

Hoe reageert Mercedes?

Een woordvoerder van Mercedes wilde tegenover The Telegraph niet te diep ingaan op de vermeende interesse: "Mercedes is een belangrijke strategische partner van Alpine en we worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen."