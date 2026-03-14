Verstappen laat zorgwekkend geluid horen over nieuwe Red Bull

Verstappen laat zorgwekkend geluid horen over nieuwe Red Bull

Max Verstappen kende vandaag een frustrerende dag op het circuit van Shanghai in China. In de sprintrace kwam hij niet in de buurt van de punten, en in de kwalificatie bleef hij haken op de achtste plaats. Verstappen stelde zwaar teleurgesteld dat de Red Bull-bolide onbestuurbaar is.

Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat hij het simpelweg niet leuk vindt, maar ook omdat hij moet worstelen met de auto. Red Bull heeft dit weekend een enorme achterstand op Mercedes, Ferrari én McLaren.

'Auto is compleet onbestuurbaar'

In de kwalificatie werd dat pijnlijk duidelijk en noteerde Verstappen de achtste tijd met bijna een seconde achterstand. Bij de internationale media kon hij zijn frustratie nauwelijks onderdrukken: "We hebben heel erg veel aan de auto veranderd, maar dat maakt helemaal geen verschil. Het hele weekend staan we heel ver achter. De auto is compleet onbestuurbaar. Ik kan niet eens een beetje een referentiepunt neerzetten. Elke ronde voelt als overleven."

Wat is het verschil met Australië?

Het enige positieve voor Verstappen is dat het beter ging dan vorige week in Australië, waar hij van de baan vloog in Q1. Voor Verstappen liggen er morgen meer kansen, al zegt deze startpositie weinig. In de sprintrace startte hij ook vanaf de achtste plaats, maar vond hij zich na de start terug op ongeveer de laatste plaats.

Verstappen werd na afloop van de kwalificatie gevraagd wat het grote verschil was met het Australische raceweekend, maar daar kan hij geen goed antwoord op geven: "Ik weet het niet. Misschien was het op dat circuit gewoon wat beter. Het was ook nog steeds niet heel erg goed, dat weten we ook wel. Maar nu voelt de balans niet echt samenhangend."

Waar komen de problemen vandaan?

Waar de problemen vandaan komen, weet  Verstappen wel: "Het ligt natuurlijk een klein beetje aan de motor, maar dat is niet ons grootste probleem. Op dit moment verliezen we vooral heel erg veel tijd met de auto zelf. Bovendien kan ik niet pushen, omdat de auto dat niet toelaat."

Remco_F1

Posts: 3.299

Een andere toon aanslaan? Dus je wil eigenlijk dat Max gewoon een mediatraining volgt en dan uit het boekje antwoord geeft?

Laat Max gewoon vrij praten zonder filter alsjeblieft, geniet ik wel van.

  • 8
  • 14 maa 2026 - 12:26
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (26)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.589

    Er is nog flink wat werk aan de winkel, denk dat ze bij RBR hard moeten werken in de maand april als er geen races zijn. Het zou fijn zijn voor Max dat het in mei opgelost is.

    • + 7
    • 14 maa 2026 - 11:25
    • Golf-GTI

      Posts: 1.667

      Geluk bij een ongeluk voor RBR dat april nu vrij is van races

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 11:38
    • Patrace

      Posts: 6.572

      Ja, voor alle teams behalve Mercedes komt die break goed uit.

      • + 3
      • 14 maa 2026 - 12:37
    • EddyIrvine

      Posts: 11

      Het komt voor iedereen goed uit, juist ook voor de kijkers. Laten we hopen dat deze onverwachte break een soort 'neutralisatie' wordt waarin de andere teams aansluiting kunnen vinden.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 13:06
    • Fred Grieveringh

      Posts: 25

      Met Wache zullen de problemen niet worden opgelost. En voor een Verstappen die zich zo opstelt zal het team ook niet harder van gaan werken.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 13:10
    • Golf-GTI

      Posts: 1.667

      Fred, gelukkig staan de beste stuurlui aan wal

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 13:13
    • Fred Grieveringh

      Posts: 25

      Mijnheer Golf-GTI, omdat ik geen coureur of ingenieur ben mag ik niet vinden dat ze bij RBR een wanprestatie leveren?

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 13:16
    • Golf-GTI

      Posts: 1.667

      Fred zeker en je bevestigt ook nog mijn punt

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 13:18
  • Jermaine

    Posts: 7.161

    Denk dat het genot er echt volledig uit is, al had hij dat gevoel al eerder. Ik snap dat hij erg loyaal is aan redbull, ik respecteer dat enorm! Maar ik denk wel dat hij na dit seizoen genoeg heeft van F1

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 11:27
  • monzaron

    Posts: 803

    Dit lees ik in de krant: We hebben veel aan de auto veranderd, maar het maakt geen enkel verschil”, zo verzuchtte Verstappen zaterdagmiddag in Shanghai na zijn achtste tijd in de kwalificatie. „De auto is compleet onbestuurbaar. Elke ronde is een kwestie van overleven. Ja, een behoorlijke stap terug in vergelijking met vorige week”, zo treurde de Nederlander.

    Toen, bij de Grand Prix van Australië, werkte Verstappen zich omhoog van P20 naar P6 nadat hij in de kwalificatie nog crashte. „Maar toen was het nog best aardig. Niet goed, maar wel beter. Nu weten we in elk geval dat de balans helemaal zoek is”, aldus de Red Bull-coureur, die zijn raceweekend in China samenvatte in één woord: „Waardeloos.”

    Verstappen blikte ook nog terug op de sprintrace van eerder op de zaterdag. Daarin startte hij vanaf P8, maar viel hij na een waardeloze start helemaal terug naar P20. Dat lag volgens de Nederlander niet aan de accu. „Die was prima, maar ik kreeg niet genoeg vermogen van de motor. Ik hoop dat we het op kunnen lossen, anders sta ik morgen weer op P20.” ☺️

    • + 3
    • 14 maa 2026 - 11:41
  • hupholland

    Posts: 9.720

    Ik had toch echt gehoopt dat dit commentaar met de nieuwe regels verleden tijd zou zijn. Een onvoorspelbare, soms onbestuurbare auto.. het is weer hetzelfde liedje als vorig jaar voor Monza. Misschien kan Max op zn minst in de interviews een andere toon aanslaan? Je hoort eigenlijk geen enkele andere coureur zo vaak in algemene negatieve termen praten over zijn auto. Hij had nooit dat ellenlange contract moeten tekenen bij Red Bull, dan had hij het zinkende schip allang verlaten volgens mij.

    • + 4
    • 14 maa 2026 - 11:50
    • Remco_F1

      Posts: 3.299

      Een andere toon aanslaan? Dus je wil eigenlijk dat Max gewoon een mediatraining volgt en dan uit het boekje antwoord geeft?

      Laat Max gewoon vrij praten zonder filter alsjeblieft, geniet ik wel van.

      • + 8
      • 14 maa 2026 - 12:26
    • Tony

      Posts: 1.576

      Het is weer even wachten op Jos V., die straks waarschijnlijk weer wat onrust zal veroorzaken.

      • + 1
      • 14 maa 2026 - 12:38
    • Fred Grieveringh

      Posts: 25

      Hupholland wat een vertoning, echt onwaardig en minachtend. Het is geen teamplayer, want anders blijven de besten wel. Als hij wint is het een leuke gast, maar als het minder gaat dan moet je eens zien. Dit straalt af op het team en gaat ze niets verder helpen.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 12:38
    • Fred Grieveringh

      Posts: 25

      Inderdaad Tony, ook zo'n zonnetje in huis.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 12:39
    • NicoS

      Posts: 20.309

      Wat een gezeur van mensen die vinden dat hij dit moet doen, of dat moet doen, Max is Max, en zal altijd zeggen hoe het voelt.
      Voelt het goed zegt hij dat, voelt het slecht dan zal hij dat ook zeggen en terecht.
      Mooi weer lopen spelen als het niet loopt zal hij niet doen.
      Morgen zal hij alles geven om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten
      En nogmaals Max heeft bewust deze keuze gemaakt, daar zal hij z’n redenen voor hebben, dat maakt hij zelf wel uit.
      Wat een ander vindt zal hem aan z’n reet roesten…..

      • + 7
      • 14 maa 2026 - 12:44
    • hupholland

      Posts: 9.720

      nou, of het allemaal bewuste keuze's zijn betwijfel ik. Hij zat niet voor niks vorig jaar bij Toto op de boot. Maar helaas, dat contract en Red Bull die Horner eruit gooide. En tuurlijk op de baan is hij geweldig, elk team wil hem in de auto. Maar in jouw teamkleding voor de camera's? Ik geloof niet dat dat de doorslag gaat geven, maar als het ook nog komt met hoge contracteisen etc.. voorlopig zullen ze bij Mercedes en Ferrari niet al teveel aan Verstappen denken, al is het in theorie voor hen wel het moment om toe te slaan.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 12:59
    • Fred Grieveringh

      Posts: 25

      Mijnheer NicoS waarom probeert u alles recht te praten wat krom is? Mag er niet gezegd worden dat Verstappen compleet verkeerd gekozen heeft? En als uw laatste zin daadwerkelijk de gedachte is die bij hem heerste is het een naar mens. Er zijn namelijk ook fans die hem willen zien winnen.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 12:59
    • NicoS

      Posts: 20.309

      @Fred, Frank weet ik veel,….
      Bemoei je lekker met je eigen sokken, en vertrek weer lekker naar de buren…..ze zullen je daar enorm missen….

      @Hh,
      Waarom zou het geen bewuste keuze zijn, volgens mij heeft Max dat vaak genoeg uitgelegd, dus wat is het probleem?
      Luister je niet wat hij daarover heeft gezegd vorig jaar, tot vervelends aan toe werd hij er naar gevraagd, dat heb je toch ook wel meegekregen?
      Waarom kunnen mensen de keuze van iemand niet gewoon accepteren?

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 13:08
  • Politik

    Posts: 9.801

    Lijkt toch weer hetzelfde probleem te zijn als vorig jaar. Een auto die verschrikkelijk lastig af te stellen is. Daar kon je een beetje op wachten natuurlijk, met dezelfde hoofdontwerper.

    Krijg je die wagen afgesteld naar de wensen van Verstappen, dan kan hij er prachtige dingen mee laten zien. Lukt dat niet, dan krijg je dit. Met Hadjar dicht in de buurt.

    Ik vermoed als ze die auto wel naar wens afgesteld krijgen, het gat met Hadjar ook meteen een stuk groter zal zijn.

    Ze zullen de komende weken hard aan het werk gaan om de boel op de rit te krijgen.
    Want het chassis moet minstens 7 a 8 tienden meer aan snelheid gaan leveren, willen ze de Benzen uitdagen.

    • + 3
    • 14 maa 2026 - 12:06
    • hupholland

      Posts: 9.720

      nou, Hadjar zit soms in de buurt, maar in de sprint rijdt Verstappen m vanaf P21 gewoon nog weer voorbij (2x zelfs). Red Bull moet zich vooral richten op het bijhalen van Ferrari en hopen dat Mercedes vanaf 1 Juni een stap terug moet doen.
      Het lastige afstellen van de auto's leek toch vooral een probleem met de grondeffect auto's, wat er nu aan de hand is heeft waarschijnlijk een heel andere oorzaak. Er is nu geen smal venster wat gevonden moet worden, maar gewoon een algeheel gebrek aan downforce. Misschien een beetje zoals in 2017 toen Newey, deels gedwongen door de zwakke Renault motor ook ging voor een efficiënte auto ipv gewoon max downforce. Wat dat betreft moet Red Bull maar eens goed kijken wat Ferrari doet, die hebben ook een wat mindere motor, maar kunnen toch beter in de buurt blijven.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 13:10
  • mordor

    Posts: 2.132

    Zorgelijk dat het vermogen bij de start wegvalt. Ik hoop het niet, maar je kan wachten op een flinke startcrash.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 12:08
    • WickieDeViking

      Posts: 678

      Heb je vorige week de bijna crash niet gezien van Colapinto en Lawson bij de start? Dat was echt maar nét op het nippertje goed gegaan.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 13:09
  • qwertyytrewq

    Posts: 6

    @ Fred Grieveringh kruip jij ook maar gauw je trollen grot in droeftoeter dat je bent

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 12:56
  • Spannenburg

    Posts: 155

    Niemand kan een seconde ‘dicht ontwikkelen’ gedurende het seizoen. Dus 2026 is voor RB over en sluiten. Misschien met een regenwedstrijdje nog een beetje meedoen.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 12:57
    • Golf-GTI

      Posts: 1.667

      Maar moet wel door ontwikkelen dan wel niet voor volgend jaar

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 13:17

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

