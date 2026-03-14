Max Verstappen kende vandaag een frustrerende dag op het circuit van Shanghai in China. In de sprintrace kwam hij niet in de buurt van de punten, en in de kwalificatie bleef hij haken op de achtste plaats. Verstappen stelde zwaar teleurgesteld dat de Red Bull-bolide onbestuurbaar is.

Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat hij het simpelweg niet leuk vindt, maar ook omdat hij moet worstelen met de auto. Red Bull heeft dit weekend een enorme achterstand op Mercedes, Ferrari én McLaren.

'Auto is compleet onbestuurbaar'

In de kwalificatie werd dat pijnlijk duidelijk en noteerde Verstappen de achtste tijd met bijna een seconde achterstand. Bij de internationale media kon hij zijn frustratie nauwelijks onderdrukken: "We hebben heel erg veel aan de auto veranderd, maar dat maakt helemaal geen verschil. Het hele weekend staan we heel ver achter. De auto is compleet onbestuurbaar. Ik kan niet eens een beetje een referentiepunt neerzetten. Elke ronde voelt als overleven."

Wat is het verschil met Australië?

Het enige positieve voor Verstappen is dat het beter ging dan vorige week in Australië, waar hij van de baan vloog in Q1. Voor Verstappen liggen er morgen meer kansen, al zegt deze startpositie weinig. In de sprintrace startte hij ook vanaf de achtste plaats, maar vond hij zich na de start terug op ongeveer de laatste plaats.

Verstappen werd na afloop van de kwalificatie gevraagd wat het grote verschil was met het Australische raceweekend, maar daar kan hij geen goed antwoord op geven: "Ik weet het niet. Misschien was het op dat circuit gewoon wat beter. Het was ook nog steeds niet heel erg goed, dat weten we ook wel. Maar nu voelt de balans niet echt samenhangend."

Waar komen de problemen vandaan?

Waar de problemen vandaan komen, weet Verstappen wel: "Het ligt natuurlijk een klein beetje aan de motor, maar dat is niet ons grootste probleem. Op dit moment verliezen we vooral heel erg veel tijd met de auto zelf. Bovendien kan ik niet pushen, omdat de auto dat niet toelaat."