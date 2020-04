Nico Hulkenberg geraakt: "Lewis moet nu laten zien wat hij bedoelde met 'Cash is king'"

Nico Hulkenberg is het niet eens met de manier waarop Lewis Hamilton zich opstelt omtrent zijn salaris. Toen de Formule 1 vorige maand de seizoensopener in Melbourne annuleerde, kwam Lewis Hamilton al eerder met die uitspraak. Hamilton vond het op de donderdag voor de Australische Grand Prix al raar dat hij down under zat.

Lewis Hamilton kwam met deze uitspraak: “Cash is koning. Ik kan er niet veel meer aan toevoegen. Ik heb niet het gevoel dat ik mijn mening voor me moet houden”, zei hij in Melbourne.

Even leek het erop dat er gewoon geracet zou worden in Melbourne, maar door de snelle uitbraak van het coronavirus besloten de hoge heren de Grand Prix te annuleren. Sindsdien ligt alles stil in de Formule 1, waarbij veel teams personeel met verlof hebben moeten sturen.

Coureurs van Renault, Racing Point, McLaren, Haas, Williams en anderen hebben naar verluidt loonsverlagingen doorgevoerd, maar men gelooft dat de best betaalde rijder - Hamilton - dat niet heeft gedaan. Sommigen kwamen er zelf mee en sommige teams zaten in financiële problemen. Zoals Williams, dat bijna al haar auto’s garant stelde voor een lening.

Lewis Hamilton kwam met de uitspraak dat geld de baas is, maar daar komt hij nu niet meer op terug en dat is niet zoals het hoort, vindt Nico Hulkenberg. "Het is gemakkelijk voor mij om commentaar te geven omdat het mij niet aangaat, maar ik geloof wel dat coureurs hun teams moeten ondersteunen, vooral wanneer ze moeten vechten voor hun levensonderhoud", zei voormalig Renault-coureur.

Niet alleen in de autosport worden salarissen verlaagd, ook in de andere grote sportwerelden. "Voetballers zien ook af van een deel van hun salaris", vertelde de Duitser aan Auto Motor und Sport. “Een voorbeeld stellen zou niet eerlijk zijn voor de mensen in het team die huizen afbetalen en verliezen lijden. Degenen die meer verdienen en een buffer hebben, zouden genereuzer moeten zijn. Dat geldt ook voor de coureurs. Lewis kan nu laten zien wat hij bedoelde met 'Cash is king'."