Officieel: Haas F1 Team stelt twee reserverijders aan

Pietro Fittipaldi en Louis Deletraz zijn door Haas F1 Team benoemd tot test- en reserverijders voor het seizoen 2020. Dat heeft de Amerikaanse renstal officieel bekendgemaakt. Beide coureurs reden tijdens de bandentest in Abu Dhabi aan het einde van 2018 namens Haas F1 voor het eerst met een Formule 1-bolide en die samenwerking krijgt dus een vervolg.

Haas F1-teambaas Günther Steiner legt uit: "Uiteraard stond deze aankondiging in de planning voor het Grand Prix-weekend in Australië, maar door de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan verschoven onze prioriteiten. Nu is het tijd om Pietro en Louis officieel te bevestigen als test- en reserverijders bij ons team voor dit jaar. Beiden hebben zichzelf de afgelopen twaalf maanden bewezen en met hun waardevolle werk ter ondersteuning van ons vaste duo zullen ze ook dit jaar ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren."

Fittipaldi

De 23-jarige Fittipaldi is de kleinzoon van tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi. De in Miami geboren Braziliaan testte vorig jaar in Spanje, Bahrein en Abu Dhabi reeds voor Haas F1 Team. Tevens was hij actief in de DTM. "Ik kan niet wachten om voort te borduren op de rol die ik vorig jaar binnen het team heb opgebouwd", verklaart Fittipaldi.

"Mijn dank gaat uit naar Gene Haas en Günther Steiner voor hun onophoudelijke vertrouwen in mij. Het leerproces in de Formule 1 stopt nooit; het maakt niet of je meters maakt in de simulator of daadwerkelijk in de auto. Ik heb het geluk dat ik beide mag doen en ik ben verguld met de samenwerking met Haas F1."

Deletraz

De 22-jarige Deletraz is de zoon van voormalig Formule 1-coureur Jean-Denis Deletraz. De Zwitser was vorig jaar al simulatorrijder bij Haas F1 Team en combineert zijn nieuwe rol komend seizoen weer met racen in de Formule 2. "De benoeming tot officiële test- en reserverijder is een volgende stap richting het ultieme doel van racen in de Formule 1", aldus Deletraz.

"Ik maakte mijn debuut in een Formule 1-auto voor Haas F1 en het doet me deugd dat we die kans hebben weten uit te bouwen tot de functie van test- en reservecoureur. Ik ben Gene Haas en Günther Steiner dankbaar dat ze me toegevoegd hebben aan de line-up. Doordat de Formule 2 vaak in het voorprogramma van de Formule 1 staat, kan ik de tijd die ik een raceweekend over heb benutten om me nog beter te nestelen binnen Haas F1 Team."