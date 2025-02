'Playmobil-poppetje' Russell met de grond gelijk gemaakt

De Formule 1-coureurs moeten dit jaar flink op hun woorden gaan letten. De FIA heeft de regels aangescherpt, waardoor een scheldwoord een zware boete kan opleveren. Max Verstappen was volgens oud-coureurs Nelson Piquet Jr. en Christian Fittipaldi die durfde te zeggen wat hij wilde, terwijl George Russell een 'Playmobilpoppetje' is.

Verstappen had in de afgelopen jaren het hart op de tong liggen. Hij maakte heel erg duidelijk wat zijn mening ergens over was, en dat zorgde een aantal keren voor onrust. Zijn ruzie met George Russell in Qatar ging de wereld over, en de Brit sloeg daarna keihard terug. Het was opvallend, want normaal gesproken kleurt de Mercedes-coureur keurig binnen de lijntjes met zijn uitspraken.

Max Verstappen

In de podcast Pelas Pistas hebben oud-coureurs Nelson Piquet Jr. en Christian Fittipaldi geen goed woord over voor de nieuwe regels. Ze zijn van mening dat de coureurs veel te correct zijn, en dat ze niets durven zeggen. Fittipaldi stelt dat de coureurs robots zijn geworden, waarna Piquet Jr. met een aanvulling komt: "De enige die soms voor een andere aanpak kiest is Max. Hij zegt wat hij denkt."

Playmobil & Thunderbirds

Als wordt gesteld dat George Russell in hetzelfde rijtje staat als Verstappen op het gebied van openheid, reageren de oud-coureurs opvallend fel. Ze hebben een andere mening over Russell, en Piquet Jr. is duidelijk: "Hij plant alles tot in de puntjes. Hij komt uit een generatie die zich al zo laat zien, plus dat hij het van Lewis Hamilton heeft geleerd. Alles wat hij zegt is berekenend." Fittipaldi is ook geen groot fan van Russell, en daar dat legt hij uit in felle bewoording: "Hij lijkt wel op een poppetje van Playmobil. Je zou het verder ook kunnen vergelijken met de Thunderbirds." Piquet Jr. komt met de uitsmijter: "Misschien wel Chicken Run.."