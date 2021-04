Monaco was afgelopen weekend het domein voor de Historische Grand Prix aldaar. Tal van klassieke racewagens kwamen in actie op het stratencircuit in het prinsdom en dat levert altijd weer schitterende beelden op. Voormalig Formule 2-coureur Louis Deletraz heeft nu een video online gezet van zijn vader Jean-Denis Deletraz, oud Formule 1-rijder. Deletraz senior bestuurde de oude Hesketh van James Hunt uit 1974 in Monaco en dat zag er zo uit: